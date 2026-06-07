Un auto terminó incrustado contra una vivienda en Media Agua y creen que no fue un accidente

Un violento episodio ocurrido en Media Agua, en Sarmiento, generó preocupación entre los vecinos luego de que un automóvil terminara impactando contra el frente de una vivienda y provocara importantes daños materiales.

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El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes rápidamente comenzaron a circular. Según se observa en el video, instantes antes de la colisión se desarrolla una situación de tensión entre varias personas, lo que alimentó las sospechas de que el choque no habría sido producto de un simple siniestro vial.

De acuerdo con versiones recogidas en el lugar, existiría un conflicto previo entre los involucrados. Algunos testimonios señalan que el conductor habría perseguido con el vehículo a un hombre que se encontraba en las inmediaciones de la vivienda antes de terminar impactando contra el inmueble. También trascendió que el automovilista podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del hecho.

Las circunstancias exactas de lo ocurrido aún no fueron esclarecidas y forman parte de las averiguaciones que se realizan para determinar si se trató de una maniobra intencional o de una pérdida de control del vehículo.

Mientras tanto, el episodio causó alarma entre los vecinos de la zona, quienes fueron testigos de una escena tan impactante como inusual en la tranquila localidad sarmientina.