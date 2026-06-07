Buscan a Oscar Aníbal Marún, un hombre de 66 años desaparecido hace cuatro días

La Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía de San Juan y el Ministerio Público Fiscal activaron un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el paradero de Oscar Aníbal Marún, un hombre de 66 años que se encuentra desaparecido desde el pasado 4 de junio.

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La búsqueda se realiza en el marco del programa provincial San Juan Te Busca, que difundió la imagen y las características físicas del hombre con el objetivo de obtener información que permita localizarlo.

De acuerdo con los datos oficiales, Marún es de nacionalidad argentina, tiene contextura física grande, mide aproximadamente 1,80 metros de altura, posee tez trigueña y ojos marrones.

Entre las señas particulares difundidas por las autoridades se detalló que tiene el rostro anguloso, nariz cóncava, boca grande y labios medianos.

Asimismo, al momento de su desaparición vestía un buzo o remera de color verde, pantalón azul y zapatillas grises. Además, llevaba consigo una bolsa de tela blanca utilizada para realizar compras.

Las autoridades solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos sobre su ubicación que se comunique de manera inmediata y anónima al 911. La información recibida podría resultar clave para avanzar en la búsqueda y dar con el paradero del hombre.

Mientras continúa el operativo, familiares y organismos intervinientes mantienen la esperanza de obtener novedades que permitan encontrar a Oscar Aníbal Marún y esclarecer las circunstancias de su desaparición.