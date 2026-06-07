Boca tiene nuevo DT: qué falta para que Arruabarrena sea presentado

Rodolfo Arruabarrena está cada vez más cerca de convertirse en el nuevo entrenador de Boca Juniors. Tras avanzar las negociaciones con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, el regreso del "Vasco" parece estar encaminado y sólo restan algunos detalles para oficializar su vuelta al club.

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Según trascendió, existe acuerdo en el proyecto deportivo y Arruabarrena ya dio el visto bueno para asumir el cargo. Sin embargo, las partes todavía deben terminar de resolver cuestiones contractuales y económicas antes de realizar el anuncio formal.

De no surgir inconvenientes, Boca podría presentar a su nuevo entrenador durante los próximos días, con el objetivo de que esté al frente del plantel antes del inicio de la pretemporada.

Para Arruabarrena sería su segundo ciclo en el club. El exdefensor ya dirigió al Xeneize entre 2014 y 2016, período en el que conquistó el campeonato de Primera División y la Copa Argentina de 2015.

Tras su salida de Boca, desarrolló gran parte de su carrera como entrenador en el exterior, con pasos por Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto y Arabia Saudita. Ahora, todo indica que tendrá una nueva oportunidad en el banco de suplentes de La Bombonera.