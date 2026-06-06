Las imágenes del arquero de Nueva Chicago tras la explosión de un petardo cerca de él

Un grave incidente empañó este sábado el partido entre San Martín y Nueva Chicago en el estadio Hilario Sánchez. Cuando el primer tiempo ya había finalizado y los jugadores se preparaban para dirigirse a los vestuarios, el arquero visitante, Facundo Masuero, se agachó para recoger sus pertenencias, entre ellas una botella de agua, y en ese momento un petardo explotó cerca de él.

La detonación dejó al guardameta aturdido y tendido sobre el césped. De inmediato ingresó el cuerpo médico para asistirlo, mientras compañeros de Nueva Chicago, futbolistas de San Martín y los árbitros se acercaban para conocer su estado. Durante la atención se vivieron momentos de tensión y se registraron algunos cruces verbales entre jugadores de ambos equipos, con la terna arbitral ubicada a pocos metros de la escena.

Masuero permaneció varios minutos en el campo de juego mientras era evaluado por los profesionales de la salud. La preocupación fue creciendo con el correr de los minutos y hasta dirigentes de San Martín descendieron al terreno para seguir de cerca la situación. Finalmente, el arquero fue retirado en ambulancia para realizarle estudios y recibir una atención más completa. Hasta el momento del incidente, el Verdinegro se imponía por 1-0 gracias al gol convertido por Jaurena. 1d18ef5e-d40d-48f5-8086-33ced5185a91 9e1ccddd-8c20-4d2c-bcfe-44fc45a736e9 6602138d-ac7c-4fd3-8f29-07adb3cfb5b8 54895ac8-25a3-4a7b-9add-f59e5869370f

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