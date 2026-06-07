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Escándalo

Un partido infantil se fue a las trompadas y quedó registrado en video en San Juan

Ocurrió durante un encuentro de la LIFI entre Sarmiento de Zonda y Recabarren. La situación derivó en una pelea que involucró a varios protagonistas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
violencia

Un encuentro de la categoría U17 de la Liga Infantil de Fútbol Infantil (LIFI) terminó en un escándalo luego de que se produjera una pelea generalizada entre jugadores durante el partido que disputaban Sarmiento de Zonda y Recabarren.

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El hecho quedó registrado en videos que comenzaron a circular en las últimas horas y muestran una serie de incidentes dentro del campo de juego. En las imágenes se observan golpes de puño, empujones y corridas entre varios de los protagonistas.

Además, también puede verse el ingreso de personas ajenas al encuentro, que participaron o intentaron intervenir en medio del conflicto.

Según se aprecia en los registros audiovisuales, la situación se descontroló en cuestión de segundos. Lo que en principio parecía una discusión entre algunos jugadores derivó en un enfrentamiento más amplio que involucró a varias personas presentes en el lugar.

El episodio ocurrió durante un partido correspondiente a la categoría U17 y rápidamente generó repercusión en el ámbito del fútbol local a partir de la difusión de los videos en redes sociales.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Un partido de la categoría U17 entre Sarmiento de Zonda y Recabarren terminó en una batalla campal con golpes, empujones y corridas dentro de la cancha. Las imágenes, que se viralizaron en las últimas horas, muestran además el ingreso de personas ajenas al encuentro. Gentileza: Línea de Cuatro. Mirá más en @tiempodesanjuan #escandalo #futbol #sanjuan #tiempodesanjuan"
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