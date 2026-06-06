La casilla que quedó como único vestigio de una estación de tren desconocida en San Juan

En Santa Lucía hay una casilla que perteneció a una estación de trenes pocas veces mencionada y de la cual prácticamente ya no hay rastros. El pequeño edificio se ubica en calle Mitre y Pueyrredón, cerca del skatepark de Capital, y es el único testimonio del paso del tren en la zona que, de acuerdo a un difusor especializado, era parte del circuito San Juan dedicado al transporte de carga de la producción vitivinícola.

El ferrocarril jugó un papel trascendental para el desarrollo de la economía provincial y la integración del país. En San Juan quedan vestigios del tren con las estaciones antiguas y el testimonio de gente que tuvo la suerte de trasladarse en ese medio de transporte que aún perdura en los países del llamado “primer mundo”.

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Sin embargo, hay una estación que casi no se la tiene en cuenta. Se trata de la Estación Santa Lucía, donde el único vestigio que queda es una pequeña construcción que al parecer era una oficina del servicio.

Gustavo Trigo, difusor e integrante del Ferro Club San Juan A7, aseguró que la Estación Santa Lucía es poco conocida en la sociedad e incluso prácticamente olvidada, debido a que no hay ningún cartel que indique hubo una parada del ferrocarril allí. Comentó que se habilitó oficialmente al servicio el 14 de julio de 1913, aunque ya contaba con una autorización provisoria para cargas desde diciembre de 1912. “Era una estación de primera categoría, lo que significaba que estaba equipada para brindar los máximos servicios de la época”, indicó.

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De acuerdo a su relato, la infraestructura contaba con un galpón de cargas de 60 m², un tinglado para vinos, bretes, corrales y bebederos, siendo parte del Circuito San Juan que unía a numerosas bodegas locales y estaba pensada para transportar la producción vitivinícola. Trigo explicó que ese trayecto conectaba Santa Lucía, Trinidad, Desamparados y Rivadavia. "Ese circuito o esa circunvalación empezaba en la estación San Martín, que en realidad es la estación San Juan. Pasaba por lo que es la calle Nuche, entre Urquiza y Paula Albarracín de Sarmiento; toda esa parte pasaba por atrás de Ausonia y por atrás de Cinzano, y de ahí se iba hasta lo que hoy es el Parque de Rivadavia. Esa es la estación de Desamparados. Si bien la vía se ha desmantelado, ahí había un desvío que tomaba hacia Concepción", dijo.

La gestión del servicio inicialmente estaba a cargo de la compañía inglesa Buenos Aires al Pacífico y desde 1948 tomó el control el Estado con la empresa Ferrocarriles Argentinos. "Ellos se hicieron cargo del ferrocarril en 1907 y, cuando se habilitó este ramal —el Circuito San Juan—, el mismo quedó bajo la órbita de ellos: el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico", añadió refiriéndose a los capitales extranjeros.

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Sobre la casilla, Trigo cree que data de 1913 y estima que funcionaba como casa para el jefe de estación o para que permanecieran allí algunos empleados ferroviarios. Respecto a sus cualidades arquitectónicas, describió lo siguiente: “Fue edificada por la empresa Ferrocarriles Industriales. Tiene la misma tipología y estilo (como su característico techo inclinado) que la Estación Desamparados, ubicada en lo que hoy es el Parque de Rivadavia. Es una construcción notable por haber sobrevivido a los terremotos de 1944, 1952 y 1977”. A esto agregó que, como prácticamente todas las estaciones del país, estaba localizada en un terreno de características rectangulares.

El difusor e investigador apasionado por los trenes señaló que no hay registros exactos de cuándo desapareció el ferrocarril en esa parte de la ciudad, pero cree que pudo haber sido en los años 70. "Me imagino que tiene que haber sido a principios de la década del 80 o a fines de la del 70. Lo que termina dándole la estocada final al ramal fue la misma avenida de Circunvalación: por la zona de Necochea es por donde pasaba la vía que llegaba a la estación Santa Lucía. Al construirse la Circunvalación y no contemplar un puente ferroviario, significó el tiro de gracia para ese ramal".

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Luego del cese del servicio del ferrocarril, el terreno empezó a utilizarse como un predio para la instalación de circos que desembarcaban para desarrollar sus espectáculos en San Juan, lo que facilitó la pérdida de la vinculación de la comunidad con el tren en esas tierras.

Hoy, el único vestigio de esa época y la Estación de Santa Lucía es la casilla ubicada cerca del skatepark de Capital. Un hito que debe protegerse para conservar una parte de la memoria colectiva que le trajo esplendor y felicidad a los sanjuaninos.