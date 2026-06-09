Cómo consultar y pagar las multas de tránsito en San Juan, desde el celular

Cómo pagar las multas de tránsito de modo online, desde el celular o la computadora.

Quienes tengan una multa de tránsito provincial en San Juan ya pueden consultar su situación, descargar la boleta y realizar el pago de manera online desde el celular o una computadora, sin necesidad de concurrir personalmente a una oficina. La herramienta, impulsada por el Ministerio de Gobierno a través de los Juzgados de Faltas Provinciales, busca simplificar trámites, reducir tiempos de gestión y facilitar el acceso a los servicios digitales del Estado.

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Según explicaron las autoridades, el sistema permite verificar e imprimir actas de infracción labradas por la Policía de San Juan que se encuentren bajo la jurisdicción de los Juzgados de Faltas Provinciales. Sin embargo, no incluye las infracciones emitidas mediante ticket electrónico ni aquellas que corresponden a los Juzgados de Paz.

Para acceder al servicio, el vehículo involucrado no debe encontrarse radiado. En los casos en que exista una radiación, el infractor deberá presentarse personalmente para realizar el trámite correspondiente.

La consulta de la multa requiere contar con el número de acta y el DNI del infractor, además de corroborar que la infracción pertenezca a jurisdicción provincial. Una vez obtenida la boleta, el pago puede realizarse de forma digital ingresando a la cuenta de Ciudadano Digital con usuario y contraseña.

Dentro de la plataforma, los usuarios deben acceder a la sección “Mis Deudas” y luego seleccionar la opción “Actas de Infracción a la Ley de Tránsito”. Allí figura el detalle de cada infracción y el botón “Pagar”, que redirecciona automáticamente al sistema Plus Pago, habilitado para operar con tarjetas de crédito y débito.

Desde el Ministerio de Gobierno recordaron además que el sistema contempla beneficios para quienes opten por el pago espontáneo y voluntario dentro de los primeros 30 días posteriores a la infracción, lo que puede representar una reducción en el monto a abonar.

En los casos en que el acta implique la radiación del vehículo, el trámite no podrá completarse de manera virtual y requerirá la presencia inmediata del infractor en los Juzgados de Faltas Provinciales, que funcionan en el tercer piso, núcleos 5 y 6, del Centro Cívico, ubicado en avenida Libertador General San Martín Oeste 750, en la ciudad de San Juan.

Para quienes necesiten imprimir la boleta de pago, se recomienda utilizar una impresora con resolución mínima de 300 dpi, papel tamaño A4 y contar con un lector de archivos PDF instalado.

Canales de consulta

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