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Preocupación

Alarma en Caucete por denuncias de envenenamiento masivo de perros y gatos

Proteccionistas y vecinos alertan sobre la aparición de cebos tóxicos y comida con vidrios molidos en distintos sectores del departamento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Denuncia y alarma en Caucete por la aparición de perros y gatos muertos que supuestamente fueron envenenados.

Denuncia y alarma en Caucete por la aparición de perros y gatos muertos que supuestamente fueron envenenados.

La organización Patitas Callejeras denunció una preocupante ola de envenenamientos y ataques contra animales en Caucete. Según advirtieron a través de las redes sociales, personas desconocidas estarían dejando veneno y comida contaminada con vidrios molidos en distintos puntos del departamento, provocando la muerte y el sufrimiento de mascotas y animales en situación de calle. La situación generó alarma entre vecinos y proteccionistas, quienes reclaman la identificación de los responsables.

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La denuncia fue realizada por integrantes de Patitas Callejeras, quienes expusieron públicamente una serie de hechos que consideran de extrema crueldad hacia los animales. De acuerdo con la información difundida, los episodios se registran en las inmediaciones de Prolongación Aberastain, entre calles Rioja y Colón, donde habrían sido hallados cebos con sustancias tóxicas y alimentos mezclados con vidrios molidos.

La preocupación también se extendió al barrio Marayes, donde vecinos alertaron sobre casos de perros y gatos que presuntamente fueron envenenados en los últimos días. Ante este escenario, proteccionistas y residentes manifestaron su inquietud por el riesgo que representan estas prácticas tanto para los animales como para la comunidad en general.

Desde la organización solicitaron la colaboración de quienes posean cámaras de seguridad en las zonas afectadas para aportar imágenes que permitan identificar a los responsables. Además, remarcaron la importancia de realizar las denuncias correspondientes para que los hechos sean investigados y se puedan evitar nuevos casos de maltrato animal.

*Con información de El Bastón

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