El megaproyecto de cobre Los Azules refuerza un área clave de comunicación, en plena etapa de crecimiento

En Calingasta, a 250 kilómetros de la ciudad de San Juan y a 3.600 msnm, Los Azules , uno de los proyectos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo, se acerca a una etapa decisiva para su desarrollo, y eso lo obliga también a fortalecer su estructura interna. Le tocó el turno a un área estratégica como es la comunicación, donde hay caras nuevas y sorpresas.

La empresa minera reorganizó y amplió su equipo de relaciones institucionales con la mirada puesta en los desafíos que se vienen: a fines del 2026, principios del 2027 el proyecto aspira a pasar de los planes y los permisos a las obras de construcción.

Según se supo este fin de semana de junio, la minera de McEwen Cooper reorganizó el área con una nueva estructura que incorpora nuevos puestos específicos para la comunicación interna, externa y la producción audiovisual. Con estos colaboradores buscan acompañar el crecimiento del proyecto y mejorar la coordinación con trabajadores, proveedores, comunidades, organismos públicos e instituciones vinculadas a la actividad.

El sanjuanino Carlos Rivera sigue, pero con puesto más alto: fue promovido a Jefe de Comunicación y tendrá bajo su responsabilidad un equipo conformado por tres personas más. Bajos sus órdenes habrá dos coordinadores, una conocida periodista de San Juan -Danisa Páez- y un consultor en Comunicación Corporativa que se viene a vivir a la provincia desde Buenos Aires, Dante Tenenbaum. El equipo se completa con otra sanjuanina, Ana Rodríguez Mazzei.

El nuevo equipo de comunicación Los Azules

ChatGPT Image May 12, 2026, 11_35_02 AM

Carlos Rivera, es un histórico en Los Azules. Ahora, en su puesto de Jefe de Comunicación queda a cargo de toda el área. Su función es la relación con la prensa local, nacional e internacional, marketing corporativo, plan de comunicación interna dentro de la empresa y coordinación con comunicación con proveedores, gobierno e instituciones. También se ocupará de la implementación de la web, gestión de redes sociales y canales externos. Diferentes canales internos de comunicación. Apoyo en las relaciones institucionales y apoyo a la gerencia general en el desarrollo de negocios.

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Danisa Páez, hasta hace poco integró el staff del portal especializado Minería y Desarrollo y últimamente en Radio 0264. Ahora, en la minera será Coordinadora de comunicación externa y tendrá a cargo toda la relación con la prensa local y nacional, desarrollo de la comunicación institucional de la empresa hacia la comunidad, gobierno, instituciones. Además, desarrollará el contenido e implementación de la web, gestión de redes sociales y canales externos de la empresa, coordinación con las diferentes áreas para la comunicación hacia afuera y soporte de las tareas administrativas.

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Dante Tenenbaum es el nuevo Coordinador de comunicación Interna, y como tal, se ocupará de la relación de todas las áreas de la empresa (legales, proyecto, operación, finanzas, comercial, institucionales, ambiente y seguridad, caminos, ingeniería, etc.). También de la gestión y producción de los canales de comunicación internos de la empresa, desarrollo de medios de comunicación interna e implementación del manual de comunicación interna. Coordinación y relación con proveedores, gobierno e instituciones para mensajes internos entre estos actores, gestión de la marca e imagen de la empresa interna (presentaciones, informes, etc.) y soporte de las tareas administrativas. En la página de LinkedIn publicó que se “animó a dejar atrás rutinas, amigos, familia, lugares conocidos, sostener una relación a distancia y animarme a empezar de nuevo en una ciudad distinta”.

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Ana Rodríguez Mazzei ocupa el puesto de Analista de Comunicación Audiovisual. Y como tal tendrá que realizar la producción, gestión, coordinación e implementación del manual de marca de la empresa, la imagen corporativa del proyecto y la biblioteca digital (fotos y videos) del proyecto. También coordinará con todas las áreas la correcta implementación audiovisual del proyecto, y producirá piezas audiovisuales para canales externos de la empresa.

Etapa bisagra

La incorporación de nuevos perfiles y la especialización de funciones ocurre en un momento clave para Los Azules. El proyecto minero completó durante 2025 su estudio de factibilidad, documento que confirmó el potencial para transformarse en una de las futuras grandes minas de cobre de Argentina.

Según las proyecciones difundidas por la compañía, la iniciativa contempla una vida útil inicial de 22 años, con posibilidades de extensión a 32 más mediante nuevas tecnologías de procesamiento de Nuton, de Rio Tinto.

El objetivo es alcanzar la Decisión Final de Inversión hacia fines de 2026, iniciar la construcción en 2027 y avanzar entre 2028 y 2029 con obras de gran magnitud, como caminos, línea eléctrica y campamento. Se estima que la mina producirá 205.000 toneladas de cobre anuales, por unos 2.560 millones de dólares por año.

En ese contexto, el fortalecimiento del área de comunicación aparece como un paso más dentro del proceso de preparación de Los Azules para una etapa que demandará una interacción cada vez más intensa con trabajadores, proveedores, comunidades y organismos públicos, en un proyecto que busca convertirse en uno de los principales productores de cobre del país.