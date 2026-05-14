Los Azules avanza hacia el financiamiento clave para construir la mina

El proyecto de cobre Los Azules, ubicado en Calingasta, dio un nuevo paso en su camino hacia la construcción. La empresa McEwen Copper anunció la contratación del banco francés Société Générale como asesor financiero exclusivo para estructurar el financiamiento de deuda de la futura mina, en una operación que podría movilizar miles de millones de dólares.

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La decisión marca el ingreso formal del proyecto a una etapa decisiva: la búsqueda del esquema financiero necesario para convertir uno de los mayores yacimientos de cobre sin desarrollar del mundo en una mina operativa.

Según informó la compañía, Société Générale trabajará en el armado de un paquete de deuda senior que incluirá créditos de agencias de exportación, bancos comerciales, organismos multilaterales y posibles herramientas de mercado de capitales.

El anuncio se da mientras McEwen Copper avanza en un esquema de financiamiento total estimado en alrededor de US$4.000 millones para desarrollar Los Azules. Días atrás, Reuters había revelado que la empresa ya trabajaba en un préstamo cercano a US$2.400 millones, equivalente a aproximadamente el 60% de la inversión prevista.

“Este es un paso significativo hacia el desarrollo de Los Azules”, aseguró Michael Meding, director gerente de McEwen Copper, quien destacó la experiencia internacional de Société Générale en proyectos mineros de gran escala.

La empresa también ratificó que continúa trabajando junto a la International Finance Corporation (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, para adecuar el proyecto a estándares internacionales ambientales, sociales y de gobernanza bajo los llamados Principios de Ecuador.

Los Azules es uno de los proyectos de cobre más importantes de Argentina y tiene como socios estratégicos a Rio Tinto, a través de Nuton, y a Stellantis. La mina apunta a comenzar operaciones entre 2029 y 2030, con una producción estimada de unas 205 mil toneladas anuales de cobre en sus primeros años.