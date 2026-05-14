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Abril

La inflación desaceleró a 2,6% en abril y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) volvió a registrar una desaceleración tras 10 meses consecutivos al alza. Qué muestran las mediciones de las consultoras para mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La inflación en abril fue de 2,6% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), un dato que implicó una desaceleración respecto al 3,4% de marzo. De esta manera, el indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses.

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El nuevo registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) implicó una variación interanual del 32,4% y y ubicó el acumulado del año en 12,3 por ciento. El dato estuvo en línea con las proyecciones que tenían en el equipo económico y en las consultoras privadas que lo ubican entre 2,4% y 2,8 por ciento.

Cómo sigue la inflación

En la primera semana de mayo, los relevamientos de consultoras marcaron que el rubro Alimentos y bebidas casi no presento variaciones de precios. Según EconViews tuvo deflación de 0,1% mientras que para LCG no mostró incremento y para Analytica fue de apenas el 0,3 por ciento. Lo que es un señal sumamente positiva para el equipo económico ya que en algunos casos permitió cortar la tendencia de aumentos que venía hace semanas.

Por su parte, el último reporte de EcoGo indicó que “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,2% mensual“, aunque aclararon que el dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones.

“El mes inicia con un piso inflacionario condicionado por el fuerte incremento en el sector transporte. En CABA el aumento se sitúa en un 5,4%, en AMBA la subida escala hasta el 11,6%. A este esquema se suma, a partir de la tercera semana del mes, los ajustes programados para los colectivos nacionales (2%) y los trenes (18%)”, sumaron.

Y concluyeron: “En sintonía con estas subas, se prevé que el precio de los combustibles aumente en torno al 7% tras haber transitado un periodo de 45 días de congelamiento. Este ajuste se complementa con las actualizaciones automáticas en rubros como las prepagas, los alquileres y los servicios de telecomunicaciones, los cuales aplican este mes los índices de indexación correspondientes a la inflación registrada en marzo”.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la mediana de las respuestas arrojo que la inflación de mayo se ubicaría en 2,3 por ciento.

En las últimas horas, YPF oficializó la decisión aumentar un 1% los combustibles a partir del 14 mayo y de extender por 45 días más el sistema de “amortiguador” de precios. Se trata de una medida clave que regulará el impacto de la suba de los fluidos sobre el IPC del mes corriente.

A esa medida se deben sumar las nuevas bonificaciones y topes en las boletas de servicios públicos. Se corrigió el cronograma de ajustes en las tarifas de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), de aumentos máximos de 4% mensual se bajo a 3% desde mayo hasta agosto, lo que implicará una menor presión sobre los bolsillo de los argentinos. A la vez, se otorgó una bonificación extra del 25% en la boleta de gas y del 10,5% en la de electricidad.

Según fuentes del sector consultadas porInfobae, la estrategia busca que el gasto mensual de los hogares no registre un salto relevante, considerando que el invierno suele generar picos en el consumo tanto de gas como de electricidad.

(Fuente: Infobae)

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