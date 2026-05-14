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Barrio Smata

Qué pasará con el caso del niño que llevó un arma a una escuela de Capital

Tras el episodio ocurrido en la Escuela Campaña del Desierto, el Ministerio de Educación activó un abordaje interdisciplinario y la Justicia confirmó que la causa no avanzará penalmente porque el alumno tiene 11 años y el arma era una réplica.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El caso del alumno de 11 años que ingresó con una pistola a la Escuela Campaña del Desierto, en Capital, continuará bajo un esquema de contención y seguimiento institucional, aunque la causa judicial no prosperará penalmente. Así lo confirmaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, luego del episodio que generó alarma este miércoles por la mañana en el establecimiento ubicado en el Barrio Smata.

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Desde el Ministerio de Educación de San Juan indicaron que se intervino inmediatamente tras conocerse la presencia del arma, que finalmente fue identificada como una réplica de juguete. A raíz de la situación, se convocó al Gabinete Técnico Interdisciplinario para abordar el caso y posteriormente se radicó la denuncia correspondiente ante la Policía.

Por tratarse de un menor de edad, las autoridades evitaron brindar mayores detalles sobre el contexto que rodea al niño y su entorno familiar o escolar. Por tratarse de un menor de edad, las autoridades evitaron brindar mayores detalles sobre el contexto que rodea al niño y su entorno familiar o escolar.

En paralelo, fuentes judiciales confirmaron que no habrá consecuencias judiciales debido a dos factores clave: el chico es inimputable por su edad y el elemento secuestrado no era un arma de fuego real, sino una pistola de aire comprimido -una réplica-.

Sin embargo, aclararon que sí se avanzará en otras líneas investigativas y de protección vinculadas a la situación del menor. El objetivo será determinar si existe algún conflicto familiar, emocional o escolar que requiera intervención profesional o medidas de acompañamiento específicas.

Cómo ocurrió el episodio dentro de la escuela

El hecho ocurrió alrededor de las 8 de este miércoles, en pleno horario de ingreso escolar. Según el informe policial, una docente fue alertada por el padre de otro estudiante sobre la presencia de un arma en el bolsillo del alumno. Tras ser abordado en el aula, el niño entregó una pistola negra de material plástico, aparentemente de CO2.

La réplica fue retirada preventivamente y quedó bajo resguardo en la dirección del establecimiento, mientras personal policial de la Comisaría 27ª iniciaba actuaciones de rigor. Incluso, en un primer momento, se abrió un sumario por presunta tenencia ilegítima de arma de fuego, aunque luego se descartó que se tratara de un arma real.

La directora del colegio realizó la denuncia formal en representación de la institución educativa y las actuaciones quedaron inicialmente bajo la órbita del Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.

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