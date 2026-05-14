Lo allanaron en Pocito y le secuestraron un revólver y mucha munición: ahora pasará más de 1 año en el penal

Lo que comenzó como un procedimiento por una causa de robo terminó con un hombre tras las rejas por el arsenal ilegal que guardaba en su domicilio. Esteban Emilio Gómez fue condenado este miércoles a cumplir una pena efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que la policía hallara un arma de fuego y una gran cantidad de proyectiles en su vivienda de Pocito.

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El hecho ocurrió el pasado 1 de mayo de 2026, alrededor de las 09:00 de la mañana. Personal policial se presentó en el Barrio Conjunto 7 con una orden de allanamiento emitida por el juez Diego Sanz . El objetivo original del operativo era recabar pruebas en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad.

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Sin embargo, durante la requisa en el sector de la cocina-comedor, los efectivos se toparon con una sorpresa: sobre el lavarropas descansaba una bolsa plástica de color azul. Al revisarla, los agentes encontraron un revólver calibre .32 y una variedad de municiones que excedía por mucho el uso civil permitido sin registro.

Además del arma la policía contabilizó: 16 cartuchos calibre .32 largo y 2 cortos; 7 proyectiles adicionales calibre .32 largo; cartuchos de escopeta (dos de 12 UAB y uno de 16 UAB); un proyectil calibre .22 y uno de 7.65mm y 16 cápsulas iniciadoras.

Bajo la investigación del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal García Thomas, se resolvió la situación procesal de Gómez. Tras admitir la tenencia ilegal del arma de uso civil, el imputado fue condenado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.