jueves 14 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Investigación

Lo allanaron en Pocito y le secuestraron un revólver y mucha munición: ahora pasará más de 1 año en el penal

El delincuente que pasó directo a la cárcel fue identificado como Esteban Emilio Gómez. En Flagrancia fue juzgado por el delito de tenencia de arma de fuego.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-05-13 at 17.25.41

Lo que comenzó como un procedimiento por una causa de robo terminó con un hombre tras las rejas por el arsenal ilegal que guardaba en su domicilio. Esteban Emilio Gómez fue condenado este miércoles a cumplir una pena efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial luego de que la policía hallara un arma de fuego y una gran cantidad de proyectiles en su vivienda de Pocito.

Lee además
La exboxeadora Cecilia Román se reunió con el empresario que la salvó del accidente en el que casi se electrocutó para hacerle un particular regalo.
Valorable

El conmovedor gesto de Cecilia Román con el empresario que le salvó la vida tras la descarga eléctrica en Pocito
Comienza la Feria del Libro en Pocito.
Para recorrer

Arranca la Feria del Libro Pocito 2026: cultura, memoria e identidad en dos jornadas con entrada gratuita

El hecho ocurrió el pasado 1 de mayo de 2026, alrededor de las 09:00 de la mañana. Personal policial se presentó en el Barrio Conjunto 7 con una orden de allanamiento emitida por el juez Diego Sanz. El objetivo original del operativo era recabar pruebas en el marco de una investigación por delitos contra la propiedad.

WhatsApp Image 2026-05-13 at 17.25.41 (1)

Sin embargo, durante la requisa en el sector de la cocina-comedor, los efectivos se toparon con una sorpresa: sobre el lavarropas descansaba una bolsa plástica de color azul. Al revisarla, los agentes encontraron un revólver calibre .32 y una variedad de municiones que excedía por mucho el uso civil permitido sin registro.

Además del arma la policía contabilizó: 16 cartuchos calibre .32 largo y 2 cortos; 7 proyectiles adicionales calibre .32 largo; cartuchos de escopeta (dos de 12 UAB y uno de 16 UAB); un proyectil calibre .22 y uno de 7.65mm y 16 cápsulas iniciadoras.

Bajo la investigación del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal García Thomas, se resolvió la situación procesal de Gómez. Tras admitir la tenencia ilegal del arma de uso civil, el imputado fue condenado a la pena de 1 año y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Temas
Seguí leyendo

Un hombre al volante de una camioneta protagonizó una peligrosa secuencia de choques y fue detenido

Tras el reclamo de Aballay, qué dijo Naturgy sobre los cortes de luz: "Pocito resultó ser la más afectada"

Quién era la joven madre que murió en un choque en Pocito

Identificaron a la motociclista que murió en el siniestro vial de Pocito

Tragedia en Pocito: una motociclista murió tras un violento choque en la calle Vidart

Una pared perimetral del Aeroclub, víctima del paso del viento

Aballay, picante y al cruce: denuncia falta de luz en algunas zonas de Pocito

Conservas, chacinados, vinos y frutos secos, en una feria bien sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves
Transporte

La UTA San Juan levantó el paro de colectivos anunciado para este jueves

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan
Reparación integral

Deberán devolver un camión y pagar $21.000.000 tras un conflicto por la compra de un vehículo en San Juan

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón
Educación y recreación

En un lugar donde no había nada, Rubén Rubiño creó el Ecoparque Tacuará en Albardón

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación
Novedad

Denuncia por mala praxis: se conoció la autopsia de la joven que falleció tras un mes de internación

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina
Otro dolor de cabeza

San Martín perdió por penales ante Platense y se despidió de la Copa Argentina

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Estafa virtual

Un sanjuanino buscó hacer plata fácil en una plataforma de inversiones y perdió casi $11.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé
Calidad sanitaria

El Hospital Rawson brilla con milagrosas cirugías en corazoncitos de bebé

Los motivos del mileísmo para bancar la minería made in San Juan
Análisis

Los motivos del mileísmo para bancar la minería "made in San Juan"

La exboxeadora Cecilia Román se reunió con el empresario que la salvó del accidente en el que casi se electrocutó para hacerle un particular regalo.
Valorable

El conmovedor gesto de Cecilia Román con el empresario que le salvó la vida tras la descarga eléctrica en Pocito

San Juan tendrá un jueves fresco, con nubes y viento del sur
Clima

San Juan tendrá un jueves fresco, con nubes y viento del sur