La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

El caso del niño de 4 años que fue internado tras intoxicarse con cocaína en Rawson sumó un elemento clave en las últimas horas. Se trata de la exposición de un fuerte conflicto previo entre sus padres, evidenciado en publicaciones y conversaciones que reflejan un vínculo marcado por tensiones y reclamos constantes.

Caso impactante Cómo el niño de 4 años se intoxicó con cocaína en Rawson: la gran incógnita a resolver en la investigación

De acuerdo a publicaciones realizadas -en el perfil público de la madre- semanas antes del hecho, la madre del menor había manifestado reiteradas críticas hacia el rol paterno, cuestionando el cumplimiento de responsabilidades básicas como la asistencia económica, el régimen de visitas y la atención médica del niño. En esos mensajes, difundidos públicamente, se evidencian expresiones de enojo en un contexto de vínculo deteriorado.

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En uno de los posteos, la mujer reclamaba mayor compromiso en la crianza y sostenía que, ante la falta de acompañamiento, debía hacerse cargo de manera exclusiva de las necesidades del menor. En otro, describía un fin de semana en el que el niño habría estado bajo el cuidado de su padre y regresó -según su versión- con problemas de salud que requirieron atención médica posterior.

También se publicaron capturas de conversaciones privadas entre ambos adultos, en las que se observan discusiones por temas vinculados a la manutención, la organización del cuidado y la responsabilidad parental. En esos intercambios, el tono es confrontativo y expone una relación atravesada por conflictos persistentes.

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La causa judicial y los puntos que aún se investigan

Este escenario previo cobra relevancia a la luz de lo ocurrido el viernes pasado en el barrio Licciardi, cuando el niño sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, para luego quedar internado en el Hospital Rawson. Estudios posteriores confirmaron la presencia de cocaína en su organismo, lo que motivó la intervención de la Justicia.

Según consta en la causa, el menor se encontraba bajo el cuidado de su padre al momento del episodio. Tras el ingreso al hospital, el hombre se retiró del lugar y permaneció prófugo hasta su detención, concretada el lunes en el marco de un allanamiento. Actualmente, se encuentra a disposición de la UFI CAVIG, mientras avanza la investigación para determinar cómo el niño tuvo contacto con la sustancia.

La causa también incorporó otros elementos sensibles, como la constatación de lesiones en la cabeza del menor, lo que derivó en nuevas líneas investigativas y denuncias cruzadas entre los progenitores.

Por su parte, la madre del niño se expresó públicamente luego de conocerse el caso y cuestionó las acusaciones que circularon en su contra. Afirmó que su hijo estaba al cuidado del padre desde el día anterior y apuntó contra su comportamiento durante la emergencia médica.

Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que el niño se encuentra fuera de peligro, bajo el cuidado de su madre. Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que el niño se encuentra fuera de peligro, bajo el cuidado de su madre.