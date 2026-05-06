miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

Publicaciones en redes sociales y mensajes privados expusieron un vínculo conflictivo entre los progenitores del menor, con acusaciones cruzadas. Cabe destacar que el chico está fuera de peligro, tras el incidente ocurrido el último fin de semana, y está bajo el cuidado de su madre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Imagen ilustrativa
En redes

Habló la madre del niño intoxicado con cocaína y apuntó contra el padre
Imagen ilustrativa.
Caso impactante

Cómo el niño de 4 años se intoxicó con cocaína en Rawson: la gran incógnita a resolver en la investigación

De acuerdo a publicaciones realizadas -en el perfil público de la madre- semanas antes del hecho, la madre del menor había manifestado reiteradas críticas hacia el rol paterno, cuestionando el cumplimiento de responsabilidades básicas como la asistencia económica, el régimen de visitas y la atención médica del niño. En esos mensajes, difundidos públicamente, se evidencian expresiones de enojo en un contexto de vínculo deteriorado.

image

image

En uno de los posteos, la mujer reclamaba mayor compromiso en la crianza y sostenía que, ante la falta de acompañamiento, debía hacerse cargo de manera exclusiva de las necesidades del menor. En otro, describía un fin de semana en el que el niño habría estado bajo el cuidado de su padre y regresó -según su versión- con problemas de salud que requirieron atención médica posterior.

También se publicaron capturas de conversaciones privadas entre ambos adultos, en las que se observan discusiones por temas vinculados a la manutención, la organización del cuidado y la responsabilidad parental. En esos intercambios, el tono es confrontativo y expone una relación atravesada por conflictos persistentes.

image
image

La causa judicial y los puntos que aún se investigan

Este escenario previo cobra relevancia a la luz de lo ocurrido el viernes pasado en el barrio Licciardi, cuando el niño sufrió una descompensación y debió ser trasladado de urgencia a un centro de salud, para luego quedar internado en el Hospital Rawson. Estudios posteriores confirmaron la presencia de cocaína en su organismo, lo que motivó la intervención de la Justicia.

Según consta en la causa, el menor se encontraba bajo el cuidado de su padre al momento del episodio. Tras el ingreso al hospital, el hombre se retiró del lugar y permaneció prófugo hasta su detención, concretada el lunes en el marco de un allanamiento. Actualmente, se encuentra a disposición de la UFI CAVIG, mientras avanza la investigación para determinar cómo el niño tuvo contacto con la sustancia.

La causa también incorporó otros elementos sensibles, como la constatación de lesiones en la cabeza del menor, lo que derivó en nuevas líneas investigativas y denuncias cruzadas entre los progenitores.

Por su parte, la madre del niño se expresó públicamente luego de conocerse el caso y cuestionó las acusaciones que circularon en su contra. Afirmó que su hijo estaba al cuidado del padre desde el día anterior y apuntó contra su comportamiento durante la emergencia médica.

Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que el niño se encuentra fuera de peligro, bajo el cuidado de su madre. Mientras tanto, fuentes judiciales indicaron que el niño se encuentra fuera de peligro, bajo el cuidado de su madre.

Temas
Seguí leyendo

Detuvieron al padre del nene de 4 años que se descompensó y dio positivo en cocaína

Padres de los preuniversitarios de la UNSJ marcharán en reclamo a los reiterados paros

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

Chimbas: atropelló a dos nenas bajo los efectos de la cocaína y mientras lo investigaban volvió a caer por un robo

Un auto chocó con un animal en la Ruta 150 y de milagro no hubo heridos

"Viste que te hice echar": en 25 de Mayo, un polémico árbitro ahora fue acusado de golpear a un jugador

Tenía probation por golpearla y ahora señalan que la violó: seguirá libre con tobillera electrónica

Tras no pagar, fijaron fecha de audiencia contra los dueños de Branka Motors: ¿irán?

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson: identifico a los ladrones de su casa, fue a encararlos y termino atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Te Puede Interesar

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso
Imputado por estafa

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

Por Luz Ochoa
La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: Qué asco que das
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

El servicio de agua potable se verá reducido
Comunicado oficial

Atención: podría haber cortes de agua en la provincia debido al viento Zonda

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan
En números

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas
Cambios

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas