Tenía probation por golpearla y ahora señalan que la violó: seguirá libre con tobillera electrónica

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En marzo último fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba. Ahora en los últimos días lo denunció la misma mujer por abuso sexual con acceso carnal y las autoridades lo detuvieron. Este miércoles tuvo la audiencia, quedó imputado y le dictaron la libertad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BV

Un hombre identificado como B.V., quien ya cargaba con un historial de violencia de género que conmocionó a la provincia a principios de este año, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. A pesar de la extrema gravedad de la nueva denuncia presentada por su expareja -abuso sexual con acceso carnal-, la justicia sanjuanina dispuso que el acusado transite el proceso fuera de los calabozos.

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El antecedente: amenazas y una mascota muerta

La escalada de violencia de B.V. se hizo pública en febrero de este 2026. En aquel momento, el sujeto quedó en la mira judicial tras un brutal episodio de violencia contra su entonces pareja. El hecho cobró especial relevancia y generó un fuerte repudio social debido a una acción de perversidad psicológica: el hombre le envió a la víctima la fotografía de un perro muerto, que resultó ser su propia mascota, como un mensaje de muerte e intimidación.

Tras este episodio, el 21 de marzo pasado, B.V. fue beneficiado con la suspensión de juicio a prueba (probation). El acuerdo judicial estipulaba que el acusado debía realizar trabajos comunitarios en la Municipalidad de Rawson y pagar una reparación económica de 80.000 pesos a la víctima para frenar la persecución penal en su contra. Sin embargo, la medida de protección no fue suficiente.

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La nueva imputación contra este sujeto

En las últimas horas, la fiscalía a cargo de Leonardo Arancibia de UFI CAVIG formalizó una nueva acusación de máxima gravedad. Según la denuncia ratificada por la mujer, B. V. acudió recientemente al domicilio con el pretexto de dejar dinero para el sustento de sus hijos. Una vez dentro de la vivienda, habría sometido sexualmente a la denunciante en al menos tres ocasiones antes de retirarse.

Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Arancibia solicitó la prisión preventiva por un plazo de tres meses, argumentando el peligro para la víctima y el incumplimiento de la conducta esperada tras recibir una probation. No obstante, la abogada defensora, María Filomena Noriega, se opuso tajantemente al pedido, manifestando que su cliente ofreció una versión distinta ante el magistrado y que el encarcelamiento sería devastador para su economía familiar, dado que trabaja como chofer de la plataforma Uber.

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Finalmente, el juez de Garantías Federico Rodríguez decidió imputar a B.V. por el delito de abuso sexual con acceso carnal, pero rechazó el pedido de prisión efectiva. El magistrado dictó su libertad inmediata sujeta a la colocación de una tobillera electrónica de monitoreo por un plazo de tres meses, período en el cual deberá someterse a estrictas reglas de conducta mientras continúa la investigación.

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