"Viste que te hice echar": en 25 de Mayo, un polémico árbitro ahora fue acusado de golpear a un jugador

Un nuevo episodio de violencia sacude al fútbol del Este sanjuanino y vuelve a tener en el centro de la escena a un árbitro con antecedentes conflictivos . Esta vez, el hecho ocurrió el pasado domingo en 25 de Mayo, en medio de un partido oficial que terminó con una denuncia en sede policial.

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Según informaron fuentes oficiales, el encuentro se disputaba en la cancha del Club 4 Esquinas, donde se enfrentaban ese equipo y Villa Borjas. A las 16:45 comenzó el partido de Primera División, que transcurría con normalidad hasta que, a los 30 minutos del segundo tiempo, se desató el escándalo.

Expulsión, provocación y golpes

En ese momento, el árbitro César Castro -procedente de la Liga Caucetera- expulsó por doble amarilla al jugador Rodrigo Calivar, quien llevaba la camiseta número 10 de Villa Borjas. La decisión generó el reclamo inmediato del futbolista.

Siempre según el relato incorporado a la denuncia, en medio de la discusión el juez le habría respondido: “Viste que yo lo hago fácil, viste que te hice echar”. Acto seguido, Castro le propinó dos golpes de puño simultáneos en el pecho, sin provocar lesiones visibles, pero empujándolo hacia atrás ante la sorpresa de los presentes.

Tras el episodio, el jugador radicó la denuncia en la Comisaría 10°. La causa quedó en manos del Juzgado de Paz Letrado de 25 de Mayo, que ya interviene en la investigación.

Un historial que se repite

No es la primera vez que el nombre de Castro aparece vinculado a situaciones de violencia dentro de una cancha. Existen antecedentes recientes que lo involucran en conflictos tanto con jugadores como con cuerpos técnicos.

Uno de los episodios más resonantes ocurrió en diciembre pasado en Caucete, durante un partido de futsal, cuando fue denunciado por discriminación contra una entrenadora que padece vitiligo. Según la presentación, el árbitro habría ordenado retirarla del lugar con expresiones ofensivas, lo que derivó en un expediente contravencional y su demora policial.