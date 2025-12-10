miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
De la cancha a la comisaría

Otro evento deportivo en Caucete terminó con una denuncia policial: la discriminación, el motivo

El hecho se registró en un partido de futsal, donde una mujer y el árbitro del encuentro discutieron y, como consecuencia, la autoridad la expulsó. Sin embargo, la historia no quedó ahí porque la misma lo denunció en la Justicia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
07342f1f-5998-4a0c-82d2-953fa1347a87
1

Un violento episodio ocurrido en medio de un evento deportivo en Caucete volvió a derivar en una denuncia policial. Es que una discusión entre una mujer y un árbitro terminó con una acusación por discriminación y la intervención del Juzgado de Paz.

Lee además
el sanjuanino acusado de estafas en mendoza quedo imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 anos
UFI Delitos Especiales

Radicaron una denuncia por presunta mala praxis tras la muerte de un sanjuanino de 64 años

Según el parte oficial de la Comisaría 9na, Mariana Natacha Masciadri, de 34 años, denunció que la noche del lunes fue víctima de un acto discriminatorio por parte del árbitro César Castro durante un encuentro del Torneo Regional de Futsal entre Cooperativa Caucete y Defensores Argentinos, disputado en el club Centro Impulso.

Masciadri relató que, a los pocos minutos de iniciado el partido, Castro detuvo el juego y, a viva voz, pidió a la Policía: “Sáquenme la cara manchada, la que tiene buzo verde”. La mujer, que padece vitiligo, afirmó sentirse humillada frente al público, que comenzó a reír ante la situación. Acto seguido, fue retirada del predio por el personal policial a pedido del árbitro.

Tras la denuncia, se inició el expediente contravencional Nº 878/25 por infracción al artículo 108 (Discriminación). Castro fue citado, compareció en la dependencia policial y quedó demorado mientras se aguardaban sus antecedentes, de acuerdo con las directivas del Juzgado de Paz Letrado de Caucete.

A este episodio se sumó otro hecho violento que también activó una fuerte respuesta policial. En un encuentro de la Liga Caucetera–Sanmartiniana entre Pie de Palo y Villa Etelvina, disputado en cancha Maurín, el partido terminó en escándalo a los 50 minutos del segundo tiempo.

De acuerdo con el informe policial, varios futbolistas de Villa Etelvina intentaron agredir a la terna arbitral tras una decisión del juez. La situación se agravó cuando el presidente del club, Juan Tejada, ingresó al campo con la misma intención.

La Policía intervino de inmediato, protegió a los árbitros y dispuso la suspensión del encuentro. Luego, 18 jugadores y Tejada fueron detenidos y trasladados a la sede de la Comisaría 9na, donde quedaron alojados en los calabozos. Las actuaciones contravencionales quedaron bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salvá.

Fuentes policiales señalaron que la medida constituye un precedente para futuros episodios de agresión en canchas locales, advirtiendo que este tipo de intervenciones y detenciones se aplicarán cada vez que se registren ataques a árbitros o desórdenes graves.

La denuncia de la joven en las redes

1
Seguí leyendo

Quién era el hombre que murió aplastado por un autoelevador en Pocito y cómo avanza la causa

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años

Ratifican la prisión preventiva al acusado de matar a puñaladas a un vecino en Pocito

Le pidió fotos intimas a la hermana de su amigo, quedó al descubierto y ahora admitió su responsabilidad

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Reconoció que intentó incendiar la casa de su expareja y le dieron dos años de prisión condicional

Un delivery de PedidosYa fue atropellado por otro motociclista que se dio a la fuga en Rawson

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Jorge Emanuel Aguilar Zeballos, el abogado fit sanjuanino.
Lo último

Revés judicial para el "abogado fit" sanjuanino: buscó recusar a un juez y un tribunal superior denegó su pedido

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil

Te Puede Interesar

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra
Impacto cuyano

El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos preguntas flotando sobre el acueducto-gate: ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?
Análisis

Dos preguntas flotando sobre el "acueducto-gate": ¿los fiscales no denuncian?, o ¿puede alcanzar al propio Uñac?

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió
Educación

Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas
Tiempo en Chile

Comprar un 0km en Chile cuesta hasta un tercio menos que en San Juan, pero hay trabas

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango
Podcast de Tiempo

Ya podés escuchar el capítulo XXX de Historias del Crimen en Spotify: fútbol, tragos y una noche imborrable en Villa El Tango