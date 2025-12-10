Otro evento deportivo en Caucete terminó con una denuncia policial: la discriminación, el motivo

Un violento episodio ocurrido en medio de un evento deportivo en Caucete volvió a derivar en una denuncia policial. Es que una discusión entre una mujer y un árbitro terminó con una acusación por discriminación y la intervención del Juzgado de Paz.

Impacto cuyano El sanjuanino acusado de estafas en Mendoza quedó imputado y preso tras 24 denuncias en su contra

Según el parte oficial de la Comisaría 9na, Mariana Natacha Masciadri, de 34 años, denunció que la noche del lunes fue víctima de un acto discriminatorio por parte del árbitro César Castro durante un encuentro del Torneo Regional de Futsal entre Cooperativa Caucete y Defensores Argentinos, disputado en el club Centro Impulso.

Masciadri relató que, a los pocos minutos de iniciado el partido, Castro detuvo el juego y, a viva voz, pidió a la Policía: “Sáquenme la cara manchada, la que tiene buzo verde”. La mujer, que padece vitiligo, afirmó sentirse humillada frente al público, que comenzó a reír ante la situación. Acto seguido, fue retirada del predio por el personal policial a pedido del árbitro.

Tras la denuncia, se inició el expediente contravencional Nº 878/25 por infracción al artículo 108 (Discriminación). Castro fue citado, compareció en la dependencia policial y quedó demorado mientras se aguardaban sus antecedentes, de acuerdo con las directivas del Juzgado de Paz Letrado de Caucete.

A este episodio se sumó otro hecho violento que también activó una fuerte respuesta policial. En un encuentro de la Liga Caucetera–Sanmartiniana entre Pie de Palo y Villa Etelvina, disputado en cancha Maurín, el partido terminó en escándalo a los 50 minutos del segundo tiempo.

De acuerdo con el informe policial, varios futbolistas de Villa Etelvina intentaron agredir a la terna arbitral tras una decisión del juez. La situación se agravó cuando el presidente del club, Juan Tejada, ingresó al campo con la misma intención.

La Policía intervino de inmediato, protegió a los árbitros y dispuso la suspensión del encuentro. Luego, 18 jugadores y Tejada fueron detenidos y trasladados a la sede de la Comisaría 9na, donde quedaron alojados en los calabozos. Las actuaciones contravencionales quedaron bajo la órbita del Juzgado de Paz de Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salvá.

Fuentes policiales señalaron que la medida constituye un precedente para futuros episodios de agresión en canchas locales, advirtiendo que este tipo de intervenciones y detenciones se aplicarán cada vez que se registren ataques a árbitros o desórdenes graves.

La denuncia de la joven en las redes