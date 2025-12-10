miércoles 10 de diciembre 2025

Impactante video

Un delivery de PedidosYa fue atropellado por otro motociclista que se dio a la fuga en Rawson

El siniestro el lunes por la noche, alrededor de las 23:50 horas. El motociclista tuvo que ser internado de urgencia en el Hospital Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2025-12-10 074505

En los últimos minutos del lunes 8 de diciembre se produjo un violento siniestro vial en Rawson. Un motociclista -repartidor de PedidosYa- fue atropellado por otro moto que se dio a la fuga.

El siniestro quedó grabado por la cámara de seguridad de una vivienda y muestra lo grave que fue. En la misma se puede ver que el motociclista intenta pasar la intersección y otro ciclomotor pasa a toda velocidad por la otra calle, cruza y lo impacta en la parte trasera.

El siniestro fue en la esquina de República del Líbano y Clemente Sarmiento, en Rawson.

Según familiares del herido, este terminó con fractura en uno de sus codos, entre otras lesiones. Ahora se encuentra internado en el Hospital Rawson a la espera de ser operado.

Este joven se salvó de milagro. Si la moto lo hubiese agarrado de lleno, la situación sería más crítica. El caso fue denunciado por la familia porque ese vehículo -no se puede verificar el modelo- se dio a la fuga y no prestó ningún tipo de ayuda.

Mirá el video:

