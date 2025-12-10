Reconoció que intentó incendiar la casa de su expareja y le dieron dos años de prisión condicional

En el marco de un juicio abreviado, condenaron a Víctor Hugo Torres por haber intentado incendiar la vivienda de su expareja en Chimbas, hecho ocurrido el 11 de noviembre de 2025. Además, reconoció haber incumplido en dos oportunidades las medidas de exclusión y prohibición de acercamiento dictadas por el Primer Juzgado de Familia. Por ello le dieron 2 años de prisión condicional.

La audiencia estuvo presidida por el juez Federico Marcelo Rodríguez , con intervención de la fiscal Naida Florencia Pons Belmonte y la defensora oficial María Emilia Nielson Ramella .

Según la denuncia, el acusado convivió más de 20 años con la víctima, con quien tiene cuatro hijos adultos. La mujer declaró que durante esa relación vivió episodios de violencia física y psicológica que nunca denunció previamente. En mayo de 2025 dos de sus hijos solicitaron medidas de exclusión del hogar para el hombre, y el 19 de noviembre de ese año la Justicia ordenó que no se acercara ni generara actos molestos. Pese a ello, el imputado regresó reiteradas veces al domicilio y se instaló en una habitación trasera, lo que configuró desobediencia judicial.

El hecho más grave ocurrió la noche del 11 de noviembre, cerca de las 22.30. La mujer escuchó ruidos en la habitación donde el hombre permanecía y, tras pedirle que guardara silencio, él respondió con amenazas. La hija de la víctima llamó al 911 y, cuando llegó la policía, se le exigió al agresor que se retirara. Sin embargo, minutos después volvió, sacó prendas de ropa y las arrojó al descampado. A los pocos minutos, la habitación comenzó a prenderse fuego.

Un informe técnico elaborado por el perito Sergio Aracena determinó que el incendio fue intencional y que el foco ígneo se inició en el centro del ambiente, sobre una cama metálica donde se detectaron restos de ceniza. Las llamas provocaron daños en el mobiliario, pero no comprometieron la estructura, ya que el hecho fue sofocado rápidamente por vecinos y personal de Bomberos. Por este motivo, la fiscalía encuadró la conducta como tentativa de incendio.

En audiencia realizada posteriormente, el imputado reconoció los hechos y llegó a un acuerdo con Fiscalía bajo los términos del artículo 414 del Código Procesal Penal. Se lo consideró autor de tentativa de incendio y de desobediencia en dos hechos.