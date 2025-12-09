martes 9 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

La chica caminaba sola cuando fue abordada por el sujeto que se ofreció a acercarla a su casa. La llevó a un baldío donde la atacó sexualmente y quitó todo. La dejó descalza.

Por Walter Vilca
La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.

El ataque de un desconocido en moto tiene en vilo a la Policía. En las últimas horas se conoció el caso de una joven que caminaba sola por una calle de Chimbas y fue abordada por un motociclista. El desconocido se ofreció a acercarla, pero terminó llevándola hasta un baldío, donde la golpeó y le robó todo, incluso las zapatillas.

Lee además
lo acusan de un brutal ataque sexual a una chica con retraso madurativo, pero queda en libertad
ANIVI

Lo acusan de un brutal ataque sexual a una chica con retraso madurativo, pero queda en libertad
violento asalto en rawson: delincuentes entraron armados a un local y con cascos para no ser identificados
Inseguridad

Violento asalto en Rawson: delincuentes entraron armados a un local y con cascos para no ser identificados

Una vecina de la zona de las calles Maradona y Ramón Godoy, en Chimbas, fue quien el domingo a las 6 de la mañana auxilió a esa muchacha de 22 años y luego llamó al 911 para dar aviso a la Policía. Cuando llegó la patrulla del Comando Norte encontró a la muchacha en un estado de crisis y descalza.

El delincuente le robó el celular, la mochila y las zapatillas, pero, además, sucedió algo aún más grave: la muchacha relató que el agresor abusó sexualmente de ella. Si bien la chica fue trasladada por los policías a la Comisaría 26ta y luego a la sede de UFI CAVIG, en principio no quiso hacer denuncia. Estaba envuelta en una crisis de nervios y ni siquiera podía aportar datos del agresor, dado que este llevaba casco, explicaron fuentes judiciales. De todas formas, la fiscal de turno Adriana Ginestar dispuso que fuera asistida por personal de la Dirección de Género.

La chica, cuya identidad se reserva, aparentemente volvía de algún lugar y se iba a pie a su casa en Rivadavia. Según contó a la Policía, caminaba sola por calle Maradona, cerca de avenida Benavidez. En ese trayecto se le acercó un hombre en moto, quien le habló amablemente y se ofreció en llevarla hasta su casa en su moto 110cc.

Ella lo tomó como un favor y jamás desconfió del sujeto. Al subir a la moto le sintió el olor a alcohol. Cuando puso en marcha la moto, el desconocido encaró en dirección al oeste de Chimbas. Ese recorrido terminó en un baldío próximo al Loteo API 2. Allí, el hombre la agarró por la fuerza, la despojó de su celular Motorola Moto E6, una mochila con efectos personales y las zapatillas. Eso no le bastó. Aprovechó que no había nadie a la vista y también la sometió sexualmente.

Temas
Seguí leyendo

Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Intentó quemar la casa de su ex y terminó con una condena en suspenso en Chimbas

Fortísimo accidente en una esquina complicada de Santa Lucía

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

Los caminos que transitará la denuncia penal de "los caños gate", el escándalo vinculado al primo de Uñac

Investigan a un hombre acusado de abusar a la hija de su pareja en Caucete

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: feroz enfrentamiento en calle 5 entre jovenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto
En Diputados

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital
Vandalismo

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados
Legislativa

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados