Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

El ataque de un desconocido en moto tiene en vilo a la Policía. En las últimas horas se conoció el caso de una joven que caminaba sola por una calle de Chimbas y fue abordada por un motociclista. El desconocido se ofreció a acercarla, pero terminó llevándola hasta un baldío, donde la golpeó y le robó todo, incluso las zapatillas.

Una vecina de la zona de las calles Maradona y Ramón Godoy, en Chimbas, fue quien el domingo a las 6 de la mañana auxilió a esa muchacha de 22 años y luego llamó al 911 para dar aviso a la Policía. Cuando llegó la patrulla del Comando Norte encontró a la muchacha en un estado de crisis y descalza.

El delincuente le robó el celular, la mochila y las zapatillas, pero, además, sucedió algo aún más grave: la muchacha relató que el agresor abusó sexualmente de ella. Si bien la chica fue trasladada por los policías a la Comisaría 26ta y luego a la sede de UFI CAVIG, en principio no quiso hacer denuncia. Estaba envuelta en una crisis de nervios y ni siquiera podía aportar datos del agresor, dado que este llevaba casco, explicaron fuentes judiciales. De todas formas, la fiscal de turno Adriana Ginestar dispuso que fuera asistida por personal de la Dirección de Género.

La chica, cuya identidad se reserva, aparentemente volvía de algún lugar y se iba a pie a su casa en Rivadavia. Según contó a la Policía, caminaba sola por calle Maradona, cerca de avenida Benavidez. En ese trayecto se le acercó un hombre en moto, quien le habló amablemente y se ofreció en llevarla hasta su casa en su moto 110cc.

Ella lo tomó como un favor y jamás desconfió del sujeto. Al subir a la moto le sintió el olor a alcohol. Cuando puso en marcha la moto, el desconocido encaró en dirección al oeste de Chimbas. Ese recorrido terminó en un baldío próximo al Loteo API 2. Allí, el hombre la agarró por la fuerza, la despojó de su celular Motorola Moto E6, una mochila con efectos personales y las zapatillas. Eso no le bastó. Aprovechó que no había nadie a la vista y también la sometió sexualmente.