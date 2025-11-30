Imágenes sensibles: filmaron a un hombre agrediendo a una chica en Caucete

Durante este domingo comenzó a circular un video que muestra una violenta escena en plena vía pública de Caucete , cuando un hombre bajó a una joven de un auto y la golpeó con fuerza. Las imágenes, registradas durante la madrugada, generaron conmoción en el departamento y, según confirmaron, derivaron en una denuncia policial radicada por un remisero que habría presenciado el episodio.

Según lo publicado por medios cauceteros, el hecho habría ocurrido alrededor de las 5 de la mañana en la zona céntrica del departamento. Allí, un remisero habría visto cómo un Ford Focus gris se detuvo junto a su vehículo y cómo un hombre descendió. Según se observa en el video difundido por Radio Caucete, tomó a la joven de los pelos y la sacó del auto para luego zamarrearla y propinarle varios golpes.

Ante la violenta escena, el remisero decidió acudir a la Comisaría 9°, donde radicó la denuncia. A partir de allí, intervino la UFI CAVIG y se dio aviso al servicio de contención para menores a través de la línea 102, informó Canal 13.

De acuerdo a lo que trascendió, la joven habría manifestado que no sería la primera vez que sufría agresiones, por lo que se habría iniciado una investigación para determinar si está siendo víctima de un maltrato permanente. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer completamente el hecho y establecer responsabilidades.