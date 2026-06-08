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Resolución

Dejan preso a uno de "Los Cordobeses" acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal

Se trata de Franco Argüello, un reconocido ladrón que cuenta con pedidos de captura de Mendoza y Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La resolución judicial se dio ante el expreso pedido del fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, de la UFI Delitos Contra la Propiedad, quienes imputaron formalmente a Argüello por el delito de hurto agravado por la utilización de llave falsa, ganzúa u otro elemento, en este caso, un inhibidor de señal.

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Ayudante fiscal Juan Manuel Garc&iacute;a Castrill&oacute;n y el fiscal Oscar Ghilardi

Ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Oscar Ghilardi

La caída de Argüello comenzó a gestarse la noche del pasado viernes 29 de mayo en el barrio Municipal, en Rivadavia. Un efectivo policial que realizaba adicionales notó los movimientos sospechosos de un automóvil VW Fox. Minutos después, el sonido de la alarma de una vivienda encendió las alertas. El uniformado pidió apoyo inmediato a las comisarías y brigadas de la zona, logrando frustrar el escruche.

En medio del despliegue, un delincuente escapó saltando por los techos de las casas vecinas con un botín millonario y Franco Argüello, el cordobés con frondoso prontuario, fue aprehendido en las inmediaciones con 5.000 dólares y anillos de oro que acababan de sustraer de la propiedad.

La reconstrucción del hecho determinó que la banda venía de cometer dos golpes previos esa misma noche utilizando los aparatos que bloquean el cierre centralizado de los vehículos. Según los registros fílmicos, el raid comenzó a las 21:30 horas frente al Patio Alvear, donde abrieron una camioneta Toyota SW4 y se llevaron perfumes, ropa, anteojos y llaves. A las 22:15 horas, entraron al propio estacionamiento del shopping y atacaron otra Toyota SW4, de donde sustrajeron las llaves que luego utilizaron para ingresar a la casa de Rivadavia.

Mientras Argüello quedó tras las rejas de Chimbas por este nuevo delito, su situación procesal es sumamente compleja, ya que cuenta con pedidos de captura activos en Córdoba y Mendoza, provincias hacia donde se prevé su traslado a futuro. Además, se lo investiga por otros robos de similares características ocurridos en San Juan semanas atrás.

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