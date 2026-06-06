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Inseguridad

Cayeron "Los Cordobeses", la banda que usaba inhibidores en un shopping sanjuanino y robó un botín millonario

Operaban con tecnología para saquear camionetas de alta gama. En uno de los golpes sacaron las llaves de una casa, la desvalijaron y se llevaron 5.000 dólares. Hay dos condenados, un prófugo y conexiones interprovinciales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una aceitada banda delictiva dedicada al robo con inhibidores de alarmas fue desbaratada en las últimas horas en San Juan. El grupo criminal, conocido en el ambiente como "Los Cordobeses", tenía como base de operaciones las inmediaciones del shopping Patio Alvear. Tras un violento raid que incluyó el saqueo de vehículos y el escruche de una vivienda, dos de sus integrantes terminaron condenados por Flagrancia, aunque la investigación penal continúa abierta. El caso, que se maneja con estricto hermetismo en la UFI Delitos Contra la Propiedad bajo las directivas del fiscal Oscar Ghilardi y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, comenzó a salir a la luz la noche del pasado viernes 29 de mayo en el interior del barrio Municipal, en Rivadavia.

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Un efectivo policial que realizaba adicionales en la zona detectó las reiteradas vueltas de un automóvil VW Fox. Minutos después, el sonido de la alarma de una vivienda encendió las alertas. El uniformado pidió apoyo de inmediato a las comisarías y brigadas de la zona, logrando frustrar el robo. En medio del despliegue, uno de los delincuentes logró escapar saltando por los techos de las casas vecinas, mientras que el conductor del Fox, un sanjuanino que hacía de apoyo local, fue detenido en el acto junto a un cómplice oriundo de Córdoba que fue aprehendido en las inmediaciones. Al ser atrapados con las manos en la masa, intervino Flagrancia, y fue allí donde los investigadores descubrieron que el ataque no había sido al voleo, ya que los ladrones tenían en su poder 5.000 dólares y anillos de oro que acababan de sustraer de la propiedad.

La reconstrucción del hecho determinó que la banda venía de cometer dos golpes previos esa misma noche utilizando inhibidores de señal, aparatos que bloquean el cierre centralizado de los vehículos sin que los dueños lo noten. Según el registro de las cámaras de seguridad, el raid comenzó a las 21:30 horas en la vía pública, frente al Patio Alvear, donde abrieron una camioneta Toyota SW4 y se llevaron perfumes, ropa, anteojos y llaves. No conformes con esto, a las 22:15 horas ingresaron al propio estacionamiento del centro comercial y atacaron otra Toyota SW4. De este segundo vehículo sustrajeron las llaves con las que, más tarde, entraron a la casa de Rivadavia para alzarse con el botín.

Respecto a la situación de los implicados, el cordobés detenido ya fue condenado pero continúa alojado en los calabozos de la Central de Policía, debido a que se lo investiga por otros robos similares ocurridos en la provincia unas semanas atrás, sumado a que cuenta con pedidos de captura activos en Córdoba y Mendoza, hacia donde será trasladado los próximos días. Por su parte, el cómplice sanjuanino recibió una pena de prisión condicional por el hecho de Rivadavia y recuperó la libertad. En tanto, las autoridades judiciales y policiales buscan intensamente al tercer integrante de la banda, también cordobés, quien actualmente se encuentra prófugo y con el botín millonario en su poder.

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