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Licitación

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan

El Ministerio de Infraestructura lanzó una licitación de más de 648 millones de pesos para mejorar la seguridad en los accesos a Sarmiento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ruta

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, inició el proceso para transformar la seguridad vial en el departamento Sarmiento con el lanzamiento de la Licitación Privada Nº 02/2026, por el cual busca empresas que compitan para realizar los trabajos. El objetivo central es la instalación de un sistema de alumbrado público moderno en las rutas provinciales 295 y 246, sectores fundamentales para la conectividad productiva de la zona sur de la provincia.

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Esta intervención es clave ya que las arterias atraviesan la zona de Cochagual, un área de intenso tránsito vehicular donde la presencia de camiones de gran porte es constante durante las 24 horas. La falta de iluminación adecuada en estos tramos ha sido identificada como un factor de riesgo, por lo cual la obra busca dotar a la traza de condiciones de visibilidad óptimas que mejoren la prevención de accidentes y garanticen una circulación más segura para vecinos y transportistas.

El proyecto cuenta con un presupuesto oficial de 648.826.170,05 pesos, calculado con valores al mes de febrero de 2026 e incluyendo el correspondiente impuesto al valor agregado. Las empresas que resulten adjudicadas tendrán la responsabilidad de cumplir con un plazo de ejecución de 240 días corridos, lo que representa aproximadamente ocho meses de trabajos intensos en la zona.

Los trabajos técnicos consistirán en la implementación de un sistema que cubrirá una extensión total de 6,9 kilómetros de traza. La obra contempla la instalación de 249 luminarias con tecnología LED de alto rendimiento, las cuales estarán equipadas con sistemas de telegestión para un control eficiente del consumo y el mantenimiento. Estas luces se montarán sobre columnas metálicas resistentes, que serán fijadas mediante bases de hormigón simples o dobles según el tramo, garantizando la estabilidad de toda la infraestructura eléctrica en el sector.

El proceso administrativo ya está en marcha y la apertura de sobres con las ofertas de las empresas interesadas se realizará el próximo 30 de junio de 2026 a las 9:00 horas en la Dirección de Recursos Energéticos. Con esta obra, el Estado provincial apunta a saldar una deuda en infraestructura vial en Sarmiento, priorizando un entorno seguro para el desarrollo de la zona de Cochagual y el flujo logístico que caracteriza a esta región del sur sanjuanino.

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