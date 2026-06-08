Robaron paquetes de galletas Fauna de un kiosco de la Terminal y terminaron presos

Quedaron detenidos por intentar robar paquetes de galletas Fauna y Saladix en un kiosco de la Terminal.

Un hombre y una mujer fueron sorprendidos cuando acababan de romper una ventana de un kiosco de la Terminal de Ómnibus de Capital, para sustraer varios paquetes de galletas, por lo que quedaron vinculados a una causa por robo en grado de tentativa.

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El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 3 de la madrugada en el local comercial N° 22 de la Terminal. Según informaron fuentes policiales, el agente Ismael Molina, que cumplía funciones de vigilancia en el sector, escuchó ruidos provenientes de uno de los locales y salió a verificar la situación.

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Al llegar al lugar observó a un hombre y una mujer en plena acción delictiva, por lo que procedió a su inmediata aprehensión. Los sospechosos fueron identificados como Marcelo Exequiel Muñoz, de 32 años, y Guadalupe Lezcano, de 22.

De acuerdo con la investigación preliminar, ambos habrían utilizado un ladrillo para romper el vidrio de la puerta trasera del comercio y, a través de una ventana posterior, sustrajeron nueve paquetes de galletas marca Fauna y un pack compuesto por seis cajas de galletas Saladix.

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Tras el procedimiento, se dio intervención al Sistema Acusatorio y posteriormente se hizo presente el fiscal Francisco Montaño, quien dispuso el inicio del procedimiento especial de Flagrancia por el delito de robo en grado de tentativa.

El propietario del local radicó la correspondiente denuncia, mientras que los dos aprehendidos fueron trasladados a la Comisaría 5ª, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia bajo el legajo N° 33/26.