Detienen a un sujeto por robarse una moto en Santa Lucía

Un joven de 22 años fue detenido en las últimas horas en Santa Lucía luego de haber robado una moto que se encontraba estacionada en el frente de una casa. Gracias al rápido accionar policial, el delincuente fue interceptado a los pocos minutos de cometer el ilícito.

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El hecho se registró en el interior del Barrio José Dolores . Según informaron fuentes policiales, un vecino de 64 años salió de su domicilio y, al dirigirse al patio delantero, constató con indignación que personas desconocidas se habían llevado su vehículo: una Yamaha Crypton.

Ante la desesperante situación, el damnificado salió de inmediato a la vereda y logró dar aviso a un efectivo de la Comisaría 29na que se encontraba realizando recorridas de prevención en moto por la zona.

Con las características aportadas por la víctima, el uniformado inició un rastrillaje por los alrededores y, a las pocas cuadras, logró interceptar al sospechoso, identificado como de apellido Benítez (22), quien circulaba con total impunidad a bordo del rodado sustraído.

Al momento de la aprehensión, los efectivos procedieron al secuestro de la moto, la cual tenía un canasto atado en el sector posterior. Tras revisar las pertenencias y la gaveta del vehículo, la Policía halló elementos que complican aún más la situación del detenido.

El malviviente fue trasladado a los calabozos de la Seccional 29na y la causa quedó caratulada formalmente como robo. En el caso interviene la UFI Flagrancia.