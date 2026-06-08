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Cerca de Justo Daract

Volcó un camionero sanjuanino en San Luis y el test de alcoholemia dio positivo

El vehículo se salió de la calzada y terminó recostado sobre uno de sus laterales. El conductor fue asistido en el lugar y no requirió traslado al hospital.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un transportista de San Juan protagonizó un vuelco durante las primeras horas de este domingo en la provincia de San Luis. El hecho se registró cerca de las 6:30 en la Autopista Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 663, entre las localidades de Villa Salles y Justo Daract.

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De acuerdo con la información difundida por fuentes policiales, el hombre manejaba un camión Mercedes Benz con semirremolque que trasladaba placas de yeso y baldes de pintura. Por circunstancias que todavía intentan determinarse, el vehículo se salió de la traza y avanzó hacia el cantero central de la autopista.

Según las primeras hipótesis, al intentar reincorporarse rápidamente a la calzada, el movimiento y el peso de la carga habrían provocado una pérdida de estabilidad del transporte. Como consecuencia, el rodado terminó recostado sobre uno de sus costados.

El episodio obligó a desplegar un operativo de asistencia en la zona, ya que el semirremolque quedó ocupando parte de la vía y afectó la circulación vehicular. Durante varias horas se realizaron tareas para garantizar la seguridad del tránsito y retirar el camión siniestrado.

Personal médico del hospital de Justo Daract acudió al lugar para asistir al conductor. Tras una revisión, los profesionales constataron que no había sufrido lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlo a un centro de salud.

No obstante, durante el procedimiento de rutina realizado por efectivos de la Policía Caminera puntana, el chofer fue sometido a una prueba de alcoholemia. El examen arrojó un resultado de 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre, motivo por el cual se confeccionó la infracción correspondiente y se iniciaron las actuaciones previstas por la normativa vial vigente.

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