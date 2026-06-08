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En la Ruta 149

Caballos sueltos provocaron un accidente en la ruta a Calingasta

El siniestro ocurrió en la localidad de La Isla.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un accidente de tránsito se registró este domingo en la localidad de La Isla, en el departamento Calingasta, luego de que varios equinos irrumpieran sobre la calzada de la Ruta Nacional 149.

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Según informó el móvil de producción de Radio Manantial, el siniestro ocurrió cuando los animales se encontraban sobre la ruta, generando una situación de riesgo para quienes circulaban por la zona.

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Tras el hecho, se desplegó un operativo de asistencia en el lugar con la intervención de efectivos de la Comisaría 16ª y personal del Hospital Aldo Cantoni, quienes trabajaban para asistir a los involucrados y relevar las circunstancias del accidente.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre la cantidad de vehículos afectados ni sobre el estado de salud de las personas involucradas.

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