Perdió el control, cayó varios metros y terminó hospitalizado tras un impresionante vuelco en Iglesia

Un grave siniestro vial se registró durante la mañana de este lunes en el departamento Iglesia, donde un automovilista perdió el control de su vehículo y sufrió un espectacular vuelco que terminó con el rodado fuera de la calzada.

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El hecho ocurrió por motivos que todavía son materia de investigación. De acuerdo con la información preliminar, el conductor circulaba en un Volkswagen Bora gris cuando, por razones que aún no fueron determinadas, salió del camino y cayó por un desnivel cercano a un puente.

Las imágenes tomadas en el lugar reflejan la magnitud del impacto. El automóvil quedó con importantes daños materiales luego de descender varios metros y terminar detenido en una zona ubicada por debajo del nivel de la ruta.

Según trascendió, el único ocupante del vehículo era el conductor, cuya identidad no había sido informada oficialmente hasta el momento. Tras el accidente, fue asistido y trasladado al Hospital Tomás Perón para recibir atención médica debido a las lesiones sufridas.

Las autoridades trabajan para establecer cómo se produjo el siniestro y si existieron factores externos que pudieron haber influido en la pérdida de control del rodado.

El episodio ocurrió pocas horas después de otro hecho que conmocionó a la provincia. Durante el fin de semana, un motociclista de 28 años fue encontrado sin vida en una zona de barrancos cercana al parque solar de Ullum, luego de permanecer desaparecido desde el sábado.

La víctima fue identificada como Marcelo Eduardo Carvajal. Según las primeras averiguaciones, había salido a recorrer el sector a bordo de una motocicleta tipo enduro y nunca regresó, lo que motivó una intensa búsqueda por parte de familiares y allegados.

Finalmente, su cuerpo fue localizado en un área de difícil acceso. Los investigadores manejan como principal hipótesis que habría sufrido una caída mientras transitaba por el lugar, aunque las circunstancias exactas del hecho continúan bajo análisis. Personal policial y judicial realizó peritajes en la escena para intentar reconstruir los últimos movimientos del joven y determinar qué ocurrió.