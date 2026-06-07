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Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Familiares y amigos de Iván David Cortez Díaz, de 18 años, compartieron emotivos mensajes en las redes sociales para despedirlo. También difundieron los detalles del velatorio, luego de que el joven falleciera este domingo tras protagonizar un siniestro vial en Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La muerte de Iván David Cortez Díaz, el joven de 18 años que perdió la vida este domingo en un siniestro vial ocurrido en Rawson, generó una profunda conmoción entre familiares, amigos y allegados, quienes lo despidieron con emotivos mensajes a través de las redes sociales.

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Luego de conocerse la noticia, comenzaron a circular publicaciones recordándolo y acompañando a su familia en este difícil momento. En una de las imágenes difundidas para informar sobre su despedida, sus seres queridos eligieron una frase que refleja el dolor por su partida: “Su voz se apagó, pero su música sigue sonando”.

Además, dieron a conocer los detalles del velatorio. Según informaron, los restos del joven serán velados en la Cochería Municipal de la Capital. La ceremonia de despedida se realizará este domingo 7 de junio entre las 20 y las 23 horas, mientras que continuará el lunes 8 de junio desde las 8 hasta las 12.

La tragedia ocurrió durante la mañana de este domingo sobre calle San Miguel, entre Agustín Gómez y bulevar Sarmiento, en Rawson. De acuerdo con la investigación preliminar, Cortez Díaz circulaba en una motocicleta Honda cuando, por motivos que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado, se desplazó hacia la banquina este e impactó contra un poste de alumbrado público.

El joven fue hallado sin vida junto a la motocicleta y el fallecimiento fue constatado en el lugar por personal médico. Posteriormente, la autopsia determinó que murió a causa de un traumatismo cráneo facial grave.

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