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Rumbo al 2027

Quién es el joven empresario del sector automotor que apareció en la inauguración de LLA en Rawson

Diego Telles fue protagonista de la apertura del local de La Libertad Avanza (LLA) y hasta cortó la cinta con José Peluc y compañía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Libertad Avanza "puso primera" con los outsiders en sus armados políticos en distintos puntos de la provincia. Empezaron con el reconocido piloto Facundo Della Motta en Capital, y ahora salen a jugar en Rawson con reconocido empresario del sector automotor del departamento. Se trata del joven Diego Telles, que es dueño junto a su familia de "Telles Automotores".

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La participación de Telles en la inauguración del local llamó la atención porque no se trata de un dirigente político tradicional. Sin embargo, tuvo un lugar destacado durante la actividad y fue una de las personas encargadas de cortar la cinta junto a los referentes libertarios.

En sus redes sociales, el empresario ha compartido distintas publicaciones vinculadas a La Libertad Avanza y a sus principales referentes en San Juan. Según él mismo relata en su perfil de Instagram, decidió ponerse a disposición del espacio cuando Milei accedió al balotaje presidencial de 2023 frente a Sergio Massa.

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Desde entonces, aparece de manera ocasional en actividades y publicaciones relacionadas con el partido. Entre ellas, algunas imágenes junto al diputado nacional José Peluc, principal referente de La Libertad Avanza en la provincia.

La presencia de Telles en la apertura del local rawsino se da en medio de la estrategia del partido de sumar figuras provenientes de ámbitos ajenos a la política tradicional, una lógica que ya mostró en Capital con la incorporación del piloto Facundo Della Motta como una de las caras visibles del espacio.

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