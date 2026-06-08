lunes 8 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Amor en el desconsuelo

El conmovedor gesto de Viru, la esposa del Indio Solari con una fan: "Yo le doy un beso de tu parte"

La emotiva escena ocurrió durante el velatorio del artista en el Polideportivo de Villa Domínico cuando la compañera de 45 años del músico consoló a una joven completamente quebrada de dolor

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio de la multitud que colmó las calles y el velatorio para despedir al Indio Solari, una escena logró conmover incluso a quienes creían haberlo visto todo en jornadas de duelo tan intensas. Entre el ir y venir de los seguidores, una joven fan, desbordada de emoción, se acercó a las vallas que protegían el acceso al féretro. Lloraba con una angustia genuina, su llanto resonando entre la muchedumbre y alcanzando a Virginia Mones Ruiz, conocida por todos como Viru, la esposa del Indio durante cuarenta y cinco años.

Lee además
entre el dolor y la euforia: el ultimo adios de los fanaticos sanjuaninos al indio solari
Homenaje

Entre el dolor y la euforia: el último adiós de los fanáticos sanjuaninos al Indio Solari
el ultimo gesto de indio solari: que dejo encendido antes de morir
Todo planeado

El último gesto de Indio Solari: qué dejó encendido antes de morir

Viru, que siempre eligió el perfil bajo y la distancia del centro de la escena, cruzó las vallas, se acercó a la joven y le brindó un gesto que quedará en la memoria colectiva. La tomó de la cara con ambas manos, le habló con ternura y le pidió que se tranquilizara, que la escuchara. “Tenés que ser fuerte, quedate todo lo que quieras”, le dijo con calma, en medio de la emoción de quienes presenciaban la escena. La fan, entre lágrimas y palabras cortadas, buscaba consuelo. Viru no dudó en abrazarla, en sostenerla en ese momento de fragilidad compartida. “Yo le doy el beso al Indio de tu parte”, le prometió, sellando el instante con un acto de empatía y contención que resumió, en pocos segundos, el espíritu de la despedida.

No hubo cámaras ni discursos grandilocuentes. Solo quedaron el murmullo de las voces y el sonido inconfundible de la música que el Indio supo regalar. El video del encuentro se viralizó en cuestión de minutos, replicando ese abrazo miles de veces en redes sociales y grupos de seguidores. Para muchos, la imagen de Viru conteniendo a la joven se transformó en símbolo de la última despedida, un gesto que encarnó el amor y el respeto que definieron la vida de la pareja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clonazepunkk/status/2063950799705624750&partner=&hide_thread=false

Mientras la conmoción recorría el lugar, otras dos mujeres se acercaron a Viru. Le dieron la mano y le agradecieron entre sollozos. “La mejor compañera fuiste vos en todos estos años. Gracias, gracias por lo que hiciste por nosotras”, le dijeron, en una síntesis de gratitud colectiva. Viru, sin abandonar su calma, escuchó y recibió cada muestra de afecto, cada palabra de agradecimiento, sin buscar protagonismo. La escena se dio en el contexto de una despedida multitudinaria. Desde que la noticia de la muerte del Indio circuló el viernes, cerca de un millón de personas salieron a las calles. Primero en Parque Leloir, frente a la casa del músico, después en el Obelisco y en Plaza de Mayo, para finalmente llegar al velatorio en Villa Domínico. La fila se extendió por nueve kilómetros a lo largo de Avellaneda, hasta el Microestadio Gatica. Allí, durante horas, los fans ingresaron en grupos organizados, venciendo la lluvia y el frío para despedirse. La logística permitió el arribo de micros de distintas provincias y el acceso de miles de personas por hora, según datos oficiales.

La familia del Indio eligió un mensaje sencillo y directo para cerrar la ceremonia. Agradeció el esfuerzo de los organizadores y de quienes viajaron kilómetros para estar presentes: “Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord”. En ese texto, la familia citó una frase que el Indio solía repetir: “Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida”. El mensaje finalizó con una imagen poderosa: el artista dejó encendidos su equipo Marshall y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba, sugiriendo que la música debía seguir sonando más allá de la despedida.

El evento se inscribió entre las mayores manifestaciones populares de la cultura argentina, apenas comparable con los funerales de Juan Domingo Perón y Evita. La avenida Bartolomé Mitre se convirtió en epicentro de una vigilia que cruzó límites distritales y sociales, en la que la música y las historias personales se entrelazaron. El eco de la jornada quedó sintetizado en la consigna que eligió la familia: “Que su música no pare nunca más”.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Murió la actriz María Rosa Fugazot a los 83 años

A Mirtha Legrand le preguntaron en su programa por su romance con un cordobés y reveló un dato inesperado

El teatro sanjuanino recibe el invierno con una obra gestada en la calidez humana: se estrena "Poetas y Delincuentes"

"Futuro desierto": la serie que arranca como una gran tragedia sci‑fi y termina atrapada en ideas ya conocidas

Todos los grandes del fútbol argentino, excepto uno, despidieron al Indio Solari

Tristeza en el ambiente artístico por la muerte del Indio Solari: anécdotas, homenajes y lágrimas

La desgarradora despedida de Skay Beilinson al Indio Solari: "Buen viaje, mi querido amigo"

Falleció el Indio Solari: la conmoción en vivo de Mario Pergolini

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el ultimo gesto de indio solari: que dejo encendido antes de morir
Todo planeado

El último gesto de Indio Solari: qué dejó encendido antes de morir

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Joaquín Muñoz, el único alumno de 4° año de Ingeniería en Metalurgia Extractiva de la UNSJ.
Educación

Es el único alumno de su año en una carrera de la UNSJ con amplia salida laboral y muy pocos graduados

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio
Dolor

Despiden en redes al joven que murió tras chocar con su moto en Rawson: los detalles del velatorio

Imagen de archivo
Este domingo

Tragedia en Ullum: hallaron muerto a un motociclista y creen que cayó por un barranco

Imagen de archivo.
Tragedia

Identificaron al motociclista que fue hallado muerto en Ullum: era un joven de Zonda

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto
Siniestro

Domingo trágico en San Juan: un joven de 18 años murió tras chocar con su moto

Te Puede Interesar

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan
Licitación

Buscan empresas para iluminar rutas clave del Sur de San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcos Gabriel Pereyra fue condenado a cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos por la doble tragedia vial ocurrida el 19 de enero de 2025.
Tribunales

Condena de 4 años por homicidio culposo trimplemente agravado y 8 años de inhabilitación para Pereyra

La construcción sismorresistente obliga a utilizar mayores cantidades de hierro y hormigón en las estructuras, un requisito que eleva los costos de las obras en San Juan respecto de otras provincias del país.
Dato clave

Construir en San Juan es hasta 12% más caro que en el resto del país: las razones

Dejan preso a uno de Los Cordobeses acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal
Resolución

Dejan preso a uno de "Los Cordobeses" acusado de robar autos en la provincia con inhibidores de señal

Fiel, amiga y compañera: el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional
Ciclo cerrado

"Fiel, amiga y compañera": el emotivo mensaje de Gustavo Martínez para despedirse de Radio Nacional