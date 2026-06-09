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Qué atrevidos: Mauro Icardi publicó una foto de la China Suárez muy jugada

El futbolista argentino retrató a su pareja en un momento muy íntimo en una paradisiaca isla.

Por Agencia NA
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El futbolista Mauro Icardi revolucionó las redes sociales con las fotos de su novia Eugenia China Suárez en una playa paradisíaca. En especial porque en una de ellas, la actriz se encontraba desnuda.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la pareja disfrutó de unos días de relajación en las exclusivas Islas Maldivas, conocidas por el color cristalino de sus aguas y su arena blanca.

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"El paraíso más lindo siempre fue compartirlo con vos @sangrejaponesa", escribió el jugador del Galatasaray, junto a un carrete de imágenes deslumbrantes.

En una de las imágenes, Icardi retrató a su pareja posando en la puerta de su habitación, luciendo completamente desnuda. Para evitar el baneamiento de la plataforma, colocó estratégicamente dos bloques blancos que censuraban sus partes íntimas.

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El posteo recaudó un total de 460 mil likes en la plataforma, pero los usuarios trasladaron sus fotos a las distintas redes sociales, cuestionando la actitud del futbolista.

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"No puedo creer q le falte así el respeto asi a su pareja!", y "Evidentemente los peores enemigos de la China Suárez son Mauro Icardi" fueron algunos de los comentarios que abundaron entre los cibernautas. Aunque otros celebraban a la pareja: "Espectacular que ande como quiera con su pareja disfrutando su vida".

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FUENTE: Agencia NA

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