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Dos genios

La última aparición televisiva de María Rosa Fugazot fue junto a Luis Brandoni: dónde y cómo verla

La actriz formó parte del elenco de una de los últimos trabajos de Brandoni, también recientemenete fallecido.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El reciente fallecimiento de María Rosa Fugazot a los 83 años conmocionó a los fanáticos del espectáculo argentino. Con una trayectoria de casi siete décadas, su último proyecto trascendió lo nacional con la serie de comedia Nada, protagonizada por el difunto Luis Brandoni.

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La miniserie escrita y dirigida por Gastón Duprat y Mariano Cohn se puede ver a través de Disney Plus. Se estrenará una segunda temporada que Brandoni grabó antes de morir.

La trama sigue la vida del crítico gastronómico Manuel Tamayo Prats, interpretado por Luis Brandoni, en la cual Fugazot asumió un pequeño pero significativo rol. La actriz se puso en la piel de Celsa, una de las amigas, fiel ama de llaves, cocinera y asistente personal del protagonista.

De hecho, el personaje de Fugazot fue "la creadora" de la recordada receta de milanesa de lomo que el entrañable actor defiende durante la serie y que se viralizó entre los espectadores.

Dónde y cómo ver "Nada"

Actualmente, la miniserie está disponible en la plataforma Disney Plus, luego de que esta absorbiera la cartilla de Star+. Aún no hay fecha de estreno oficial de la segunda temporada de la misma.

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