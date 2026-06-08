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En Colalao del Valle

Un sanjuanino quedó detenido tras una persecución que terminó con dos muertos: trasladaba 457 kilos de coca

La tragedia se produjo luego de varios kilómetros de persecución en la provincia de Tucumán. En el vehículo que conducía el sanjuanino encontraron 24 bultos con hojas de coca y una máquina contadora de dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gentileza de La Gaceta

Gentileza de La Gaceta

Un vecino del departamento Rawson quedó bajo investigación judicial luego de protagonizar un episodio que derivó en una persecución, un choque fatal y el secuestro de una importante carga de hojas de coca en la provincia de Tucumán.

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El hombre fue identificado como Julio Agustín Sosa, quien se desplazaba en una camioneta Ford Ranger acompañado por Jennifer Fernanda Mamaní, oriunda de Mendoza. De acuerdo con la información difundida por fuentes oficiales, ambos circulaban por la Ruta Nacional 40 cuando habrían evitado detenerse en un control conjunto realizado por efectivos policiales y personal de Gendarmería Nacional en la zona limítrofe entre Tucumán y Salta.

Tras ignorar las indicaciones de los uniformados, se inició un seguimiento que se extendió por varios kilómetros y concluyó en la localidad de Colalao del Valle. Según las primeras reconstrucciones del hecho, la camioneta ingresó a un predio donde funciona un local gastronómico, pero al advertir la cercanía de las fuerzas de seguridad realizó una maniobra para reincorporarse a la ruta.

En ese momento se produjo una colisión de gran violencia con una Chevrolet S10 que transitaba en sentido contrario. En ese vehículo viajaban cinco personas que se dirigían desde Cafayate hacia Santa María para participar de una actividad deportiva.

El impacto provocó el vuelco de la Chevrolet y dejó un saldo fatal. Dos de sus ocupantes, identificados como Chauqui Vidal y Jesús Horacio Cancino, perdieron la vida en el lugar. Además, Anacleto Suárez sufrió heridas de gravedad y fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Por su parte, Sosa y Mamaní también fueron derivados a un hospital bajo custodia policial. Una vez que recibieron el alta, quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su responsabilidad en el hecho.

La causa tomó una dimensión aún mayor cuando los investigadores revisaron la Ford Ranger involucrada en el choque. Durante la inspección encontraron 24 paquetes que contenían un total de 457 kilos de hojas de coca. También secuestraron una máquina utilizada para el conteo de dinero.

La carga quedó bajo resguardo de Gendarmería Nacional y a disposición del Juzgado Federal N.º 1, que interviene en la investigación relacionada con el material secuestrado.

En paralelo, la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, a cargo del fiscal Gerardo Salas, lleva adelante las actuaciones vinculadas al siniestro vial. Entre las medidas ordenadas figura el secuestro de los teléfonos celulares de los ocupantes de la camioneta para analizar posibles elementos de interés para la causa.

Durante más de doce horas trabajaron en la escena especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), quienes realizaron peritajes técnicos, relevamiento de evidencias y estudios accidentológicos con el objetivo de reconstruir cómo ocurrió el hecho y establecer eventuales responsabilidades penales.

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