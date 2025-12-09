La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Un sanjuanino cayó en la estafa virtual más grande de los últimos meses del año. Uno o más delincuentes lo engañaron bajo la fachada de supuestos asesores financieros de un banco norteamericano y lo convencieron de invertir 70.000.000 de pesos en un falso negocio financiero. En un par de meses le hicieron creer que había acumulado ganancias por 300.000.000 y, cuando intentó retirarlos, le pidieron otros 17.000.000. La cuestión fue que lo tuvieron a las vueltas y le exigieron más dinero hasta que finalmente lo bloquearon y no pudo entrar más a la aplicación.

El increíble caso de esta estafa virtual se conoció este lunes, pero la denuncia fue realizada el jueves último en la Comisaría 4ta por un vecino de apellido Gutiérrez, de 63 años, del barrio Tulum en Desamparados, confirmaron fuentes judiciales a TIEMPO DE SAN JUAN. Ahora se encuentra trabajando el personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

De acuerdo con la versión oficial, el hombre fue contactado por una mujer que se presentaba como asesora financiera de un banco de Estados Unidos dedicado a inversiones. Otra fuente dijo también que entró a una plataforma de inversión que encontró mientras navegaba por internet. Eso fue a fines de agosto pasado. La supuesta agente le indicó que debía descargar una aplicación denominada GSI Pro para comenzar a operar y le prometió jugosos dividendos por su dinero, según la denuncia, explicaron fuentes judiciales.

El sanjuanino pensó que la plataforma era legal y segura, y a partir de allí comenzó a transferir distintos montos de dinero. Desde la aplicación supuestamente le informaban que su capital aumentaba. Eso lo entusiasmó más y siguió invirtiendo hasta llegar a la suma de 70.000.000 de pesos. Con el correr de los meses, en teoría sus fondos crecieron de manera exponencial y llegaron a los 300.000.000, aseguraron fuentes policiales y judiciales. O eso le hicieron creer.

Cuando Gutiérrez intentó retirar ese dinero y transferirlo a otra cuenta bancaria, los supuestos operadores le pidieron que primero depositara 17.000.000 de pesos en concepto de gastos administrativos, explicó un funcionario judicial. Él cumplió con lo exigido y transfirió ese monto, pero desde la aplicación le reclamaron otros $30.000.000, esto último bajo el pretexto del pago de impuestos a las ganancias.

A esa altura el damnificado ya estaba perdiendo la cordura y les comunicó que no poseía más dinero. Esto habría ocurrido en las últimas semanas de noviembre. En los días siguientes a ese intercambio de mensajes, advirtió que no podía entrar a la plataforma del supuesto banco norteamericano. Eso se repitió y ahí comprendió que había sido estafado.

Los fiscales y el personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas ya tienen en sus manos la denuncia y tomarán declaración al damnificado para reconstruir con precisión la maniobra. Por estos días trabajan en el rastreo del destino del dinero con la esperanza de bloquear y congelar la cuenta receptora. Sin embargo, las fuentes judiciales advirtieron que en este tipo de estafas los delincuentes suelen operar desde el extranjero y utilizan cuentas mulas, lo que dificulta seguir el recorrido del dinero y recuperar las sumas perdidas.