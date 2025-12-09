Intentó quemar la casa de su ex y terminó con una condena en suspenso en Chimbas

Un violento episodio de noviembre terminó este martes con una condena judicial: Víctor Hugo Torres recibió una pena de dos años de prisión en suspenso luego de admitir que intentó provocar un incendio en la vivienda de su expareja, en Chimbas. La resolución fue dictada por el juez Federico Rodríguez , tras un acuerdo de juicio abreviado en el que el acusado aceptó la acusación.

La fiscal de CAVIG, Florencia Pons , detalló que Torres mantenía una relación de más de dos décadas con la víctima, con quien tuvo cuatro hijos —hoy ya de 9, 22, 25 y 27 años—. Durante ese extenso vínculo, la mujer había denunciado múltiples situaciones de violencia física y psicológica, tanto contra ella como contra los chicos, razón por la cual pesaban sobre el hombre medidas de restricción que él infringió reiteradamente.

El episodio que derivó en la sentencia ocurrió el 11 de noviembre, cerca de las 22, cuando una discusión subió de tono y obligó a la intervención de la Policía. Los efectivos lograron que el hombre abandonara la vivienda, aunque esa calma duró poco: minutos después regresó, tomó ropa de su expareja y la arrojó a un descampado antes de volver a irse.

No pasó mucho tiempo hasta que los habitantes de la casa detectaron un fuerte olor a humo. Al revisar las habitaciones, se toparon con una cama y parte del mobiliario envueltos en llamas. Gracias al accionar de vecinos y de Bomberos, el fuego fue controlado y no alcanzó el resto de la propiedad. La investigación determinó que el incendio fue provocado de manera deliberada, y que Torres había amenazado previamente a la mujer antes de volver para iniciar el foco ígneo.

Una de las hijas del acusado brindó un testimonio clave: contó que esa noche su padre estaba alcoholizado y posiblemente bajo el efecto de drogas, y que su madre le había pedido que se retirara por miedo a que la situación escalara.

El fallo final incluyó condenas por desobediencia judicial en dos oportunidades —una contra la víctima y otra contra la administración pública— y por tentativa de incendio. Al ser la primera vez que enfrenta una pena, la Justicia dispuso que sea en ejecución condicional, imponiéndole como obligación fijar domicilio, respetar estrictamente las restricciones y mantener distancia absoluta de su expareja.