martes 9 de diciembre 2025

Pirómano y violento

Intentó quemar la casa de su ex y terminó con una condena en suspenso en Chimbas

Tras años de violencia y pese a tener una restricción que nunca respetó, un chimbero admitió haber provocado el incendio en la vivienda de su expareja. La Justicia le impuso dos años de prisión condicional y estrictas reglas de conducta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pirómano

Un violento episodio de noviembre terminó este martes con una condena judicial: Víctor Hugo Torres recibió una pena de dos años de prisión en suspenso luego de admitir que intentó provocar un incendio en la vivienda de su expareja, en Chimbas. La resolución fue dictada por el juez Federico Rodríguez, tras un acuerdo de juicio abreviado en el que el acusado aceptó la acusación.

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas
video: una propuesta de docentes de una escuela de chimbas causo emocion en las redes, ¿de que se trata?
Educación

Video: una propuesta de docentes de una escuela de Chimbas causó emoción en las redes, ¿de qué se trata?

La fiscal de CAVIG, Florencia Pons, detalló que Torres mantenía una relación de más de dos décadas con la víctima, con quien tuvo cuatro hijos —hoy ya de 9, 22, 25 y 27 años—. Durante ese extenso vínculo, la mujer había denunciado múltiples situaciones de violencia física y psicológica, tanto contra ella como contra los chicos, razón por la cual pesaban sobre el hombre medidas de restricción que él infringió reiteradamente.

El episodio que derivó en la sentencia ocurrió el 11 de noviembre, cerca de las 22, cuando una discusión subió de tono y obligó a la intervención de la Policía. Los efectivos lograron que el hombre abandonara la vivienda, aunque esa calma duró poco: minutos después regresó, tomó ropa de su expareja y la arrojó a un descampado antes de volver a irse.

No pasó mucho tiempo hasta que los habitantes de la casa detectaron un fuerte olor a humo. Al revisar las habitaciones, se toparon con una cama y parte del mobiliario envueltos en llamas. Gracias al accionar de vecinos y de Bomberos, el fuego fue controlado y no alcanzó el resto de la propiedad. La investigación determinó que el incendio fue provocado de manera deliberada, y que Torres había amenazado previamente a la mujer antes de volver para iniciar el foco ígneo.

Una de las hijas del acusado brindó un testimonio clave: contó que esa noche su padre estaba alcoholizado y posiblemente bajo el efecto de drogas, y que su madre le había pedido que se retirara por miedo a que la situación escalara.

El fallo final incluyó condenas por desobediencia judicial en dos oportunidades —una contra la víctima y otra contra la administración pública— y por tentativa de incendio. Al ser la primera vez que enfrenta una pena, la Justicia dispuso que sea en ejecución condicional, imponiéndole como obligación fijar domicilio, respetar estrictamente las restricciones y mantener distancia absoluta de su expareja.

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos
Grave

Santa Lucía: le enseñaba a manejar un tractor a su pareja, su hija se atravesó, intentó rescatarla y terminaron aplastados los dos

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ
Atención

Ya está el listado de los alumnos que entraron a los preuniversitarios de la UNSJ

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla
Video

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
En manos de la Justicia

Ya hay una primera denuncia penal por el escándalo de los caños del Acueducto Gran Tulum que salpica al primo de Uñac

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto
En Diputados

Cuál es el cambio clave entre la Ley de Transporte que naufragaba desde hace tres meses y el nuevo proyecto

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital
Vandalismo

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados
Legislativa

El oficialismo excluyó a OSSE de la Emergencia Hídrica y logró un posible acuerdo en Diputados