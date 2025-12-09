martes 9 de diciembre 2025

Impresionante

La Pampa del Leoncito, convertida en un impresionante gran mar tras las lluvias: piden cuidarla

Tras las intensas lluvias en Calingasta, la Pampa del Leoncito quedó completamente inundada. Desde la Dirección de Patrimonio Cultural recomendaron a los turistas no ingresar, para evitar dejar huellas en su delicado suelo arcilloso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

"No somos dueños, somos guardianes. Protejamos la Pampa", dice el pedido oficial para que no se transite por El Leoncito, en Calingasta, que quedó convertido en un extenso mar, tras la tormenta.

El comunicado del Gobierno de San Juan expresa que "tras las intensas lluvias registradas en el departamento Calingasta, el Barreal Blanco 'Pampa del Leoncito' quedó completamente inundado. Desde la Dirección de Patrimonio Cultural recomendamos a los turistas no ingresar, para evitar dejar huellas en su delicado suelo arcilloso". El pedido está firmado por el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte; la Secretaría de Cultura; y la Dirección de Patrimonio Cultural.

La Pampa del Leoncito, como vasta planicie desértica que es, conocida por sus paisajes impresionantes y sus condiciones excepcionales para el carrovelismo y la observación astronómica, quedó totalmente inundada. Es una superficie de aproximadamente 12 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, con un terreno liso y resquebrajado, flanqueado por la imponente Cordillera de los Andes, incluyendo vistas al Cerro Mercedario y el cordón de Ansilta. Si se transita con un vehículo en este momento, se verá afectada la superficie. Recientemente hubo problemas con unos vehículos de gran porte conducidos por turistas de afuera de la provincia, que hicieron destrozos al transitar sin los recaudos correspondientes.

Las imágenes son elocuentes:

image
image
image

