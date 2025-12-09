Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital

Un hecho de vandalismo sorprendió este martes en pleno centro de Capital, cuando un contenedor comenzó a arder sin que nadie pudiera explicar cómo inició el fuego. Los vecinos contaron que estaban en sus casas cuando empezaron a sentir un olor intenso a quemado. Uno de ellos salió para ver qué estaba pasando y se encontró con el contenedor prendido fuego.

Otra vecina relató que la información empezó a circular en el grupo de vecinos de la zona, donde varios se enteraron casi al mismo tiempo. Al salir, vieron el humo y la intervención de Bomberos, que llegó rápidamente tras el aviso que hizo una joven que iba pasando por la zona.

image

image

image

No se registrarón victimas, ni intóxicados en aquel hecho. Uno de los vecinos segun su hipótesis el hecho pudo haber ocurrido ya que seguro habian tirado un aceite o una sustancia tóxica que provocó el incendio del mismo.

Por ahora, no hay certezas sobre el origen del incendio, lo que deja varias dudas entre quienes viven en la zona.