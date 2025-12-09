El temporal del último fin de semana no solo impactó en el Gran San Juan con intensas lluvias, sino que también alcanzó la cordillera de los Andes. En Iglesia , se registraron nevadas en la mina Veladero , donde trabajadores compartieron imágenes del paisaje completamente cubierto de blanco.

Los videos fueron difundidos en redes sociales por el usuario maxitrigo144 y rápidamente se viralizaron, acumulando cientos de “me gusta” por el contraste visual del yacimiento bajo la nieve. Las imágenes muestran sectores operativos cubiertos por una capa blanca, en una postal poco habitual para esta época del año.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1998451435911131501&partner=&hide_thread=false El temporal llegó a la cordillera: mirá el video de la nieve en Veladero pic.twitter.com/WUdzg5owvw — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 9, 2025

Además, durante el mismo domingo, se produjo una fuerte granizada en la localidad de Bauchazeta, también en Iglesia. Un video, compartido por el docente Javier Ortiz, mostró cómo el granizo cubrió por completo el suelo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1997778063417823435&partner=&hide_thread=false Sigue el temporal en San Juan

Una fuerte granizada sorprendió a vecinos de Bauchazeta, Iglesia, donde el suelo quedó blanco en minutos. Según informaron, no se registraron daños importantes. pic.twitter.com/FVoBco6fy9 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 7, 2025

Según el periodista local Javier Barrionuevo, el fenómeno no habría provocado daños de consideración, aunque generó alivio entre los vecinos ante la ausencia de consecuencias materiales.