martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener en cuenta

Vuelve la Feria Agroproductiva al Centro Cívico con precios directos del productor

Este miércoles, la Plaza Seca se llena de hortalizas, dulces artesanales, vinos y panificación. Una oportunidad clave para cuidar el bolsillo y llevar calidad a la mesa sin intermediarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Plaza Seca del Centro Cívico se convertirá una vez más en el epicentro del encuentro entre el campo y la ciudad este miércoles 3 de junio, de 9:30 a 13:30 horas, cuando se lleve a cabo una nueva edición de la Feria Agroproductiva. Esta iniciativa, que ya se consolidó como el canal de los sanjuaninos para adquirir productos de cercanía y alta calidad, reunirá a un nutrido grupo de emprendedores y productores de distintos puntos de la región que pondrán a disposición del público una oferta tan variada como tentadora.

Lee además
debilidades y fortalezas de hacer periodismo en iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
Semana del Periodista

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
bajo la via lactea, un astrofotografo retrato ischigualasto como si fuera otro planeta
Impactante

Bajo la Vía Láctea, un astrofotógrafo retrató Ischigualasto como si fuera otro planeta

Durante toda la mañana, quienes se acerquen al paseo tradicional podrán encontrar hortalizas de estación recién cosechadas, huevos de campo, aceites de oliva, vinos de bodegas locales, dulces artesanales, productos de panificación y una atractiva selección de plantas. El gran valor de esta feria radica en la eliminación de intermediarios, lo que no solo garantiza precios más justos para ambas partes, sino que también permite a los asistentes conocer de primera mano la historia y el proceso de elaboración de cada producto, directamente de la voz de sus creadores.

De este modo, el evento trasciende la idea de un simple mercado a cielo abierto para transformarse en un espacio estratégico que promueve el consumo consciente, fortalece las economías regionales y visibiliza el trabajo de los pequeños emprendimientos sustentables de San Juan.

Seguí leyendo

Tras 38 años, directivos de Nivel Secundario y Superior podrán acceder a la titularización de sus cargos en San Juan

Tras el robo de su bicicleta, León recibió una nueva para seguir persiguiendo su sueño en River

"Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos

En San Juan, los extranjeros nacionalizados ya pueden obtener su DNI de ciudadano argentino

Salud aconsejó a los sanjuaninos cuidarse de las enfermedades de invierno: ¿recomiendan el barbijo?

En fotos: conocé el "Parque Aventura Cauquenes", el nuevo proyecto de ecoturismo en San Juan

Dos perros siguen esperando al hombre que murió en la casa abandonada de Capital

Expo, cocina y el sabor del membrillo para disfrutar en un evento en la Capital sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nos piden que usemos la ciclovia, pero la usan para el picnic: el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos
Video

"Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Franco Daniel Arguello y Ricardo José María Carmona Morán (a la derecha), los dos condenados.
Flagrancia

Condenaron a dos "abreautos" por un robo en una casa de Rivadavia, pero quedaron libres

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia
Campaña solidaria

Piden ayuda para los cuatro hijos de la joven que murió en un accidente de moto en Rivadavia

Te Puede Interesar

Un propósito: la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos video
La vida que elegí

"Un propósito": la historia de fortaleza de Mili Domínguez, la chica no vidente que le escapó al bullying y sueña con llegar a los Juegos Paralímpicos

Por Antonella Letizia
¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market
Tensión

¿Un anticipo? La Justicia Federal rechazó dos denuncias por Global Market

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador video
Entretiempo

La ilusión del pueblo Bodeguero y las promesas de su goleador

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
Semana del Periodista

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera

La audiencia pública definirá uno de los debates más sensibles para el futuro minero de San Juan: el acceso y la ampliación de la línea de 500 kV y la infraestructura eléctrica que demandarán los grandes proyectos de cobre.
Audiencia pública

Quiénes son los trece expositores que debatirán la línea de 500 kV para Vicuña en San Juan