Vuelve la Feria Agroproductiva al Centro Cívico con precios directos del productor

La Plaza Seca del Centro Cívico se convertirá una vez más en el epicentro del encuentro entre el campo y la ciudad este miércoles 3 de junio, de 9:30 a 13:30 horas, cuando se lleve a cabo una nueva edición de la Feria Agroproductiva. Esta iniciativa, que ya se consolidó como el canal de los sanjuaninos para adquirir productos de cercanía y alta calidad, reunirá a un nutrido grupo de emprendedores y productores de distintos puntos de la región que pondrán a disposición del público una oferta tan variada como tentadora.

Durante toda la mañana, quienes se acerquen al paseo tradicional podrán encontrar hortalizas de estación recién cosechadas, huevos de campo, aceites de oliva, vinos de bodegas locales, dulces artesanales, productos de panificación y una atractiva selección de plantas. El gran valor de esta feria radica en la eliminación de intermediarios, lo que no solo garantiza precios más justos para ambas partes, sino que también permite a los asistentes conocer de primera mano la historia y el proceso de elaboración de cada producto, directamente de la voz de sus creadores.

De este modo, el evento trasciende la idea de un simple mercado a cielo abierto para transformarse en un espacio estratégico que promueve el consumo consciente, fortalece las economías regionales y visibiliza el trabajo de los pequeños emprendimientos sustentables de San Juan.

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