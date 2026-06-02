Los extranjeros nacionalizados ya pueden tramitar el DNI como ciudadanos argentinos en San Juan

Las personas extranjeras que obtuvieron la ciudadanía argentina por naturalización ya pueden gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI) como ciudadanos argentinos. Así lo informó la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que dio a conocer los requisitos y el procedimiento para acceder al documento.

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La medida está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años que cuenten con la sentencia judicial firme que les otorgó la ciudadanía argentina. Desde el organismo recordaron que el trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas digitales habilitadas para tal fin.

Según explicaron desde el Ministerio de Gobierno, la gestión permite actualizar la documentación de quienes completaron el proceso de naturalización y acceder a un DNI acorde a su nueva condición jurídica. Además, durante el trámite se podrá solicitar la incorporación de la versión digital del documento en el teléfono celular.

Para iniciar el procedimiento, los interesados deberán presentar el testimonio original de la Carta de Ciudadanía, es decir, la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Nación que acredita el otorgamiento de la ciudadanía argentina.

También deberán abonar el arancel correspondiente mediante medios de pago electrónicos habilitados al momento de realizar la gestión.

Una vez completada la carga digital de los datos personales y la toma de los registros biométricos, el nuevo DNI en formato tarjeta será enviado por correo al domicilio declarado por el ciudadano dentro de la provincia.

Desde el Registro Civil señalaron que el trámite busca garantizar que las personas naturalizadas puedan contar con una documentación actualizada y acorde a su condición de ciudadanos argentinos, facilitando además el acceso a distintos servicios y gestiones administrativas.