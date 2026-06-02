martes 2 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
A tener en cuenta

Los extranjeros nacionalizados ya pueden tramitar el DNI como ciudadanos argentinos en San Juan

El Registro Civil informó que el procedimiento está destinado a mayores de 18 años que obtuvieron la ciudadanía por vía judicial. El trámite es presencial y el documento será enviado al domicilio declarado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image (33)

Las personas extranjeras que obtuvieron la ciudadanía argentina por naturalización ya pueden gestionar su Documento Nacional de Identidad (DNI) como ciudadanos argentinos. Así lo informó la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, que dio a conocer los requisitos y el procedimiento para acceder al documento.

Lee además
debilidades y fortalezas de hacer periodismo en iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
Semana del Periodista

Debilidades y fortalezas de hacer periodismo en Iglesia, muy cerca de la gente y de la actividad minera
bajo la via lactea, un astrofotografo retrato ischigualasto como si fuera otro planeta
Impactante

Bajo la Vía Láctea, un astrofotógrafo retrató Ischigualasto como si fuera otro planeta

La medida está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años que cuenten con la sentencia judicial firme que les otorgó la ciudadanía argentina. Desde el organismo recordaron que el trámite debe realizarse de manera presencial en las oficinas digitales habilitadas para tal fin.

Según explicaron desde el Ministerio de Gobierno, la gestión permite actualizar la documentación de quienes completaron el proceso de naturalización y acceder a un DNI acorde a su nueva condición jurídica. Además, durante el trámite se podrá solicitar la incorporación de la versión digital del documento en el teléfono celular.

Para iniciar el procedimiento, los interesados deberán presentar el testimonio original de la Carta de Ciudadanía, es decir, la sentencia emitida por el Poder Judicial de la Nación que acredita el otorgamiento de la ciudadanía argentina.

También deberán abonar el arancel correspondiente mediante medios de pago electrónicos habilitados al momento de realizar la gestión.

Una vez completada la carga digital de los datos personales y la toma de los registros biométricos, el nuevo DNI en formato tarjeta será enviado por correo al domicilio declarado por el ciudadano dentro de la provincia.

Desde el Registro Civil señalaron que el trámite busca garantizar que las personas naturalizadas puedan contar con una documentación actualizada y acorde a su condición de ciudadanos argentinos, facilitando además el acceso a distintos servicios y gestiones administrativas.

Seguí leyendo

Vuelve la Feria Agroproductiva al Centro Cívico con precios directos del productor

Tras 38 años, directivos de nivel Secundario y Superior podrán acceder a la titularización de sus cargos en San Juan

Tras el robo de su bicicleta, León recibió una nueva para seguir persiguiendo su sueño en River

"Nos piden que usemos la ciclovía, pero la usan para el picnic": el reclamo viral de un grupo de ciclistas sanjuaninos

En San Juan, los extranjeros nacionalizados ya pueden obtener su DNI de ciudadano argentino

Salud aconsejó a los sanjuaninos cuidarse de las enfermedades de invierno: ¿recomiendan el barbijo?

En fotos: conocé el "Parque Aventura Cauquenes", el nuevo proyecto de ecoturismo en San Juan

Dos perros siguen esperando al hombre que murió en la casa abandonada de Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
tras el robo de su bicicleta, leon recibio una nueva para seguir persiguiendo su sueno en river
Una buena noticia

Tras el robo de su bicicleta, León recibió una nueva para seguir persiguiendo su sueño en River

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Este es Andrade, luego de su detención el viernes último.
Un violento entre rejas

Una chica sanjuanina escapó casi desnuda de su pareja, que la acuchilló, la orinó encima e intentó violarla

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido
Barrio Los Andes

Una persecución en Chimbas terminó con dos detenidos y un policía herido

Referentes de comercios advierten que cada vez es más difícil sostener un negocio abierto frente al aumento de alquileres, impuestos y servicios.
Escenario complicado

Comercios sanjuaninos, con ventas en baja y costos en alza: crece la duda sobre cuánto más podrán resistir

Chonono fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado
Antecedentes

"Chonono" fue nuevamente noticia: tras ser detenido en Chimbas, en qué robos millonarios estuvo involucrado

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto
Evidencia

Un video muestra a Barrelier trasladando el cuerpo de Agostina en auto

Te Puede Interesar

Este es Suárez Garrido, el ahora detenido y condenado.
Un violento sin frenos

Lo buscaban por acuchillar a un joven, cayó preso y le pegó una trompada a un policía

Por Redacción Tiempo de San Juan
La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna
Justicia

La carrera por tres jugosos cargos judiciales, en su etapa decisiva: terminaron las entrevistas y la próxima semana se conocerá la terna

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo
Reglamentación

Empresarios sanjuaninos tras la reforma laboral: frena juicios, pero no trae empleo ni alivio fiscal significativo

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital
Violencia

Caos y trompadas en la madrugada sanjuanina: batalla campal en la puerta de un boliche de Capital

Pablo Quirno
Anuncio

Quirno confirmó que Argentina buscará entrar al poderoso bloque del Transpacífico