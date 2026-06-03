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Expectativas

Esperan que el financiamiento internacional en obra pública apalanque un sector inesperado

Fuentes ligados al rubro de aseguradoras están esperanzados en una motorización fuerte que provoque un derrame en ese ámbito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La construcción motoriza gran parte de los seguros de caución en la provincia. Imagen ilustrativa.&nbsp;

La construcción motoriza gran parte de los seguros de caución en la provincia. Imagen ilustrativa. 

Tras el anuncio del envío de un proyecto de ley para obtener financiamiento internacional por hasta 600 millones de dólares destinado a infraestructura, el sector comercial sanjuanino vinculado a la venta de seguros espera un incremento en un segmento. Se trata de la contratación de seguros de caución, que puede llegar a tener un aumento importante a partir de la contratación por parte de empresas constructoras.

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Fuentes ligadas al ámbito de las aseguradoras indicaron que, debido a que la obra pública a nivel nacional se encontraba paralizada, la actividad de los seguros de caución había disminuido considerablemente.

Sin embargo, se espera que con el financiamiento obtenido por el Gobierno provincial haya un despegue de la actividad que provocará un dinamismo en el rubro. De esta manera, resaltaron que el ingreso de este dinero para nuevas obras generará que las aseguradoras comiencen a "moverse" nuevamente, ya que cada proyecto requiere garantías de cumplimiento.

En este sentido, se espera que, si el crédito se concreta y se invierte en construcción, las cauciones se movilicen de forma inmediata, dado que entre el 50% y el 70% de estos seguros están ligados a esta industria.

En consecuencia, las expectativas dentro del ambiente han crecido y creen que esto marcará un importante quiebre ante un escenario donde la obra pública estuvo en un nivel bastante bajo, aunque se reconoce que desde el Gobierno provincial se hizo un esfuerzo importante para mantener en pie la construcción.

“Existe la firme convicción de que, una vez que estos fondos se motoricen y las obras pasen de ser anuncios a realidades concretas, el aumento en la demanda de pólizas de caución será una realidad efectiva para las empresas del sector”, señalaron.

Por otro lado, hay esperanzas en la minería, pero esto recién se sentirá una vez que el desarrollo de proyectos sea una realidad. Ante el inicio de trabajos mineros, el uso de maquinaria pesada es fundamental. Contaron que el seguro de caución se emplea para garantizar la devolución de las máquinas alquiladas o el cumplimiento del contrato de arrendamiento.

De este modo, mientras que en la construcción la caución garantiza la obra en sí, en la minería su rol inicial está más ligado a la garantía del capital físico necesario para poner en marcha la explotación.

¿Qué es un seguro de caución?

Un seguro de caución es un contrato de garantía mediante el cual una compañía de seguros respalda el cumplimiento de una obligación. Si la persona o empresa que contrató el seguro no cumple con lo pactado, la aseguradora indemniza a la parte afectada.

Funciona a través de tres partes: el tomador, que es quien debe cumplir la obligación; el asegurado, que es el beneficiario de la garantía; y la aseguradora, que actúa como garante.

Se utiliza habitualmente en alquileres de propiedades (como alternativa a la garantía propietaria), en licitaciones y obras públicas o privadas (para garantizar que se termine el trabajo), ante la aduana y en procesos judiciales. Sus principales ventajas son que se tramita con rapidez, es más económico que otras alternativas y evita tener que inmovilizar dinero en efectivo o bienes como respaldo.

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