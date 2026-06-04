Dos diputados socios del orreguismo le respondieron al PJ, tras la aprobación del financiamiento: "Las obras no tienen color político"

La aprobación de la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan continúa generando repercusiones en el escenario político local. Luego de que sectores del peronismo cuestionaran la iniciativa y la definieran como un "cheque en blanco" por la falta de un plan de obras detallado, dos diputados cercanos al oficialismo provincial -Gustavo Usin, del bloque Actuar, y Enzo Cornejo, del PRO- salieron a responder con dureza.

Cuarta sesión ordinaria Diputados aprobó la Ley de Financiamiento y el Gobierno quedó habilitado para gestionar hasta USD 600 millones para obras

En la Legislatura Orrego apuntó contra quienes votaron en contra de la Ley de Financiamiento: "No puedo creer que se opongan a la obra pública"

La norma fue sancionada este jueves en la Cámara de Diputados con 23 votos afirmativos y 12 negativos, habilitando al Ejecutivo provincial a gestionar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para la ejecución de obras estratégicas en distintos puntos de San Juan.

El proyecto contempla la posibilidad de acceder a empréstitos, líneas de crédito y otros instrumentos financieros, incluida la emisión de títulos o bonos, con el objetivo de financiar infraestructura vinculada a la red vial, recursos hídricos, saneamiento, energía y viviendas.

Uno de los aspectos políticos más destacados de la sesión fue el acompañamiento de varios legisladores peronistas al proyecto impulsado por el oficialismo. Entre ellos estuvieron Eduardo Cabello, Gabriel Sánchez, Omar Ortiz, Leopoldo Soler y Jorge Castañeda, además del diputado del Frente Renovador, Franco Aranda.

La defensa de la herramienta financiera

Tras la votación, Usin aseguró que le llamaron la atención las críticas provenientes de dirigentes que gobernaron la provincia durante más de dos décadas.

"Me sorprendió escuchar cuestionamientos de quienes gobernaron San Juan durante más de veinte años utilizando la inversión en infraestructura como una de las principales herramientas de transformación de la provincia", sostuvo.

El legislador defendió la iniciativa y afirmó que la discusión debería centrarse en los beneficios que las obras generan para la sociedad. "Las obras no tienen color político. Lo importante es que lleguen a la gente, mejoren su calidad de vida, generen empleo y preparen a San Juan para los desafíos y oportunidades que vienen", expresó.

En la misma línea, remarcó que el oficialismo apuesta a una agenda de crecimiento basada en la inversión pública y señaló que ese fue uno de los mandatos que la ciudadanía expresó en las urnas.

"Nosotros elegimos mirar hacia adelante. Apostamos a más viviendas, más obras hídricas, mejores rutas y más infraestructura para acompañar el crecimiento de la provincia. Ese es el camino que eligieron los sanjuaninos y es el compromiso que asumimos con responsabilidad", agregó.

Críticas a quienes rechazaron el proyecto

Por su parte, Cornejo consideró que la aprobación de la ley dejó en evidencia una visión de provincia que trasciende una gestión de gobierno. "Hoy quedó en claro que existe un proyecto de provincia que mira más allá de una gestión", afirmó el diputado.

Al mismo tiempo, lamentó que parte de la oposición peronista no acompañara la iniciativa y vinculó esa decisión con una negativa a respaldar herramientas destinadas al desarrollo provincial.

"Lamento que parte del peronismo haya votado contra la obra pública, obra pública que se traduce en empleo, rutas, vivienda, el sueño de muchos sanjuaninos, en crecimiento y desarrollo para San Juan", manifestó.

Además, apuntó contra dirigentes e intendentes que, según dijo, han reclamado históricamente recursos y obras para sus departamentos.

"En más de una oportunidad escuché en esta Cámara y a los intendentes rasgarse la investidura pidiendo obras y ayudas. Hoy era la oportunidad y quedó demostrado que pesa más una bandera política que cumplir con los sanjuaninos", concluyó.