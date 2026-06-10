"Indisciplinados": el rótulo que usan en el peronismo para adjetivar a los que votan distinto

La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia, que autoriza a la Provincia a contraer empréstitos por 600 millones de USD para obras de infraestructura clave. El oficialismo contó con el apoyo de varios diputados vinculados al peronismo como Eduardo Cabello, Omar Ortíz, Leopoldo Soler y Pedro Albagli, lo que generó enojos entre algunos sectores del Partido Justicialista de San Juan. Uno de los que expresó este malestar de manera más ferviente fue el presidente de la Junta Departamental de Concepción, el histórico dirigente Rogelio Mallea, quien advirtió en sus redes sociales que los legisladores no representan al partido y hasta convocó una reunión este miércoles para “decidir qué hacer”. En el medio, le pidió a Juan Carlos Quiroga Moyano “más acción” contra las indisciplinas de los políticos.

En diálogo con Tiempo de San Juan, Mallea aseguró que no tiene diferencias con el presidente del Partido Justicialista y destacó que ambos trabajan de manera conjunta. Sin embargo, consideró que el partido debe actuar frente a aquellos dirigentes que desobedecen los mandatos partidarios. Es que el Partido Justicialista emitió un comunicado horas antes de que se tratase la ley en la Legislatura, en el que expresaron que no estaban en contra de la obra pública, pero sí de la forma en la que se trató el proyecto.

Pese al mandato partidario, los diputados del Bloque Justicialista, Eduardo Cabello y Omar Ortíz, votaron a favor de la ley. A ellos hay que sumarle a los “aliados” como Leopoldo Soler, del Bloque Mejor Nosotros, y Gabriel Sánchez, de San Juan Te Quiero.

En este contexto, Mallea convocó a una reunión en la Junta Departamental que conduce para este miércoles, con el objetivo de debatir sobre los pasos a seguir con los “desobedientes”. Según indicó, definirá si pedir una reunión urgente del Consejo Provincial o, bien, emitir un comunicado contra los diputados peronistas que votaron a favor de la ley.

Para él, es hora que los legisladores “blanqueen” su situación política dentro de la Cámara y, si no se sienten cómodos con el bloque, abran uno propio.

Mallea no fue el único en expresarse contra los legisladores. La Juventud Peronista publicó en sus redes las fotos de cada uno, con la frase “Juventud Peronista no olvida a quienes le dan la espalda al pueblo”.