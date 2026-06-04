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En la Legislatura

Orrego apuntó contra quienes votaron en contra de la Ley de Financiamiento: "No puedo creer que se opongan a la obra pública"

El gobernador aseguró que la ley permitirá preparar a la provincia para aprovechar las oportunidades que se vienen. También apuntó contra sectores del peronismo que rechazaron la iniciativa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
orrego

Luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley de Financiamiento para el Desarrollo y Crecimiento de la Provincia de San Juan, el gobernador Marcelo Orrego destacó la importancia de la herramienta para impulsar obras estratégicas y cuestionó duramente a quienes votaron en contra del proyecto. La iniciativa, que fue aprobada en general por 23 votos a favor y 12 en contra, habilita a la Provincia a gestionar financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras de infraestructura vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional.

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Tras la votación, Orrego aseguró que la norma permitirá "diseñar el futuro de los sanjuaninos" y preparar a la provincia para los desafíos que vienen. "Este tipo de herramientas nos da la posibilidad de estar a la altura de los nuevos tiempos que vienen para San Juan", sostuvo.

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Críticas a sectores de la oposición

Durante su mensaje, el mandatario también apuntó contra los legisladores que rechazaron el proyecto, especialmente contra sectores del peronismo.

"La verdad es que a veces no puedo creer que algunos diputados, sobre todo del peronismo, aunque no todos porque algunos votaron a favor, se voten en contra de la obra pública", afirmó. Y agregó: "No puedo creer que se voten en contra de generar empleo. No puedo creer que se voten en contra del crecimiento de San Juan".

Según Orrego, algunos dirigentes parecen estar más enfocados en la disputa política que en el desarrollo de la provincia. "Parece que están más animados a ver cómo hacen para volver que a mejorar la vida de los sanjuaninos", lanzó.

Por otro lado, el gobernador explicó que, tras la sanción de la ley, ahora comenzará una nueva etapa para obtener las autorizaciones necesarias y avanzar en la búsqueda de financiamiento.

"Lo más importante que nos da esta ley es la posibilidad de ir a buscar la autorización de la Nación y después avanzar para que ese bono que queremos los sanjuaninos tenga una buena calificación internacional", señaló.

En ese sentido, remarcó que el objetivo es acceder a recursos que permitan concretar obras estructurales para el desarrollo provincial. "Si no estamos preparados para el mañana es como aplaudir con una sola mano", graficó.

Orrego también realizó un balance de su gestión y recordó el contexto económico en el que asumió el gobierno provincial. "Me tocó asumir en uno de los peores momentos de la historia argentina, con una enorme crisis económica y una inflación descontrolada", afirmó. Sin embargo, aseguró que desde el inicio tuvo claro cuál era el rumbo que debía seguir la provincia.

Durante su discurso, Orrego insistió en que la obra pública es clave para ampliar la matriz productiva y generar crecimiento económico. "No podemos dejar que los problemas nos golpeen la puerta para recién actuar. Tenemos que resolver los problemas de hoy y también los que están por venir", manifestó.

En ese marco, mencionó proyectos vinculados a la Ruta Nacional 40 y la Ruta Nacional 20, además de futuras gestiones para conseguir financiamiento de organismos multilaterales. Asimismo, confirmó que participará junto al ministro de Economía en el Consejo de las Américas para presentar las oportunidades de inversión que ofrece San Juan.

"El mundo demanda mucho de lo que nuestra provincia puede producir y ofrecer. Tenemos que salir a mostrarlo", afirmó.

Finalmente, sostuvo que el gran desafío de San Juan es incrementar los recursos propios y reducir la dependencia de los fondos que llegan desde Nación.

"El verdadero debate es cómo hacemos crecer ese porcentaje de recursos que genera San Juan. Ahí está la clave para que los sanjuaninos tengan una mejor calidad de vida", concluyó.

La sesión también tuvo un condimento político especial por la presencia del propio Marcelo Orrego en la Cámara de Diputados. El gobernador llegó cerca de las 11.30 a la Legislatura y siguió desde uno de los palcos gran parte del debate que culminó con la aprobación de la ley.

Se trató de una imagen poco habitual, ya que los mandatarios provinciales suelen asistir al recinto únicamente para brindar el discurso anual de apertura de sesiones ordinarias, una instancia para la que son formalmente invitados por el cuerpo legislativo. Su presencia fue interpretada como una muestra de la importancia que el Ejecutivo le otorgó al proyecto.

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