En San Juan, la implementación de la Ley de Transporte se hace esperar: falta un detalle técnico

La puesta en marcha de la nueva Ley de Transporte en San Juan que prevé una reforma drástica del sistema se hace esperar para su inicio efectivo. El secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina , reveló que el principal impedimento para la aplicación plena de la normativa es un "pequeño inconveniente técnico" relacionado con la conectividad directa con la Superintendencia de Seguros de la Nación. El corazón de la nueva ley se apoya en una digitalización total que permita verificar la documentación de los vehículos sin que el prestador deba presentar papeles, pero la falta de permisos de acceso a las bases de datos nacionales obliga al Gobierno Provincial a analizar alternativas de emergencia.

La nueva Ley de Transporte de San Juan fue aprobada el 12 de diciembre de 2025. La normativa estableció un plazo de 120 días para su reglamentación por lo que se esperaban novedades durante mayo pero no las hubo. Esta ley integral de movilidad unifica y regula el sistema de transporte público (colectivos) y privado, incluyendo taxis, remises y plataformas digitales como Uber y DiDi.

Molina explicó que se está trabajando para que el ítem del seguro pueda cumplirse mediante la carga de certificados digitales o escaneados por parte del usuario, hasta tanto se logre la integración sistémica completa. Debido a estos ajustes de último momento en la herramienta digital, el secretario se mostró, en diálogo con Radio Sarmiento, cauto respecto a los tiempos: "si yo digo en una semana, en diez días y nos toma un poco más, vamos a generar una expectativa", subrayando que aunque se busca una solución en el corto plazo, "no hay una fecha estimativa específicamente".

Sin embargo, la ministra de Gobierno, Laura Palma, aseguró a TIEMPO DE SAN JUAN que la reglamentación ya se encuentra en su etapa final, habiendo pasado por Asesoría Letrada para la firma del Gobernador. Según la funcionaria, la reglamentación está "muy avanzada" y los plazos previstos se vienen cumpliendo. Ante la consulta sobre cuándo se habilitaría el nuevo registro, Palma fue optimista y afirmó que ocurrirá "este mismo mes", refiriéndose a junio, o "julio más tardar".

Un cambio de paradigma

image Luego de la suba en el pasaje de colectivos, qué pasará con las tarifas de taxis y remises en San Juan.

La nueva ley representa una transformación profunda del servicio público en San Juan, cuyo objetivo principal es eliminar las distorsiones del esquema anterior. Lo más importante de esta normativa es la transición de un sistema de licencias cerradas y con cupos hacia un modelo de registro abierto denominado REPROT. Bajo el régimen previo de la Ley 814, el sistema permitía que las licencias se concentraran en pocas manos, lo que obligaba a muchos choferes a pagar alquileres elevados para poder trabajar. Con la nueva legislación, este sistema de cupos desaparece, permitiendo que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos profesionales pueda inscribirse de manera libre para prestar el servicio.

El nuevo registro digital y la reinscripción obligatoria

Una de las piezas fundamentales de la reforma es el carácter 100% online del sistema. El Registro de Transporte de la Provincia funcionará de manera digital, permitiendo que las inscripciones se realicen desde cualquier dispositivo las 24 horas del día. Es importante destacar que una vez que el registro esté operativo, todos los prestadores actuales deberán inscribirse nuevamente, ya que el sistema anterior quedará "en cero". Para quienes ya poseen una licencia de taxi o remís, el proceso será simplificado, funcionando prácticamente como un traspaso, dado que los requisitos de base son similares a los vigentes.

Exigencias profesionales y estándares para los vehículos

A pesar de la apertura del registro, la ley impone estándares estrictos para garantizar la seguridad del pasajero. Los conductores deberán ser profesionales y contar con la licencia de conducir adecuada para el transporte de personas, un requisito que el Gobierno considera indiscutible frente a los pedidos de algunos sectores de aplicaciones. En cuanto a las unidades, se mantiene la antigüedad máxima de diez años y la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria junto con un seguro específico para la actividad. Una novedad relevante es la autorización para utilizar vehículos de cinco puertas, una respuesta a la demanda de rodados más ágiles para el tránsito urbano.

Marco legal para aplicaciones tecnológicas y control digital

La normativa también otorga, por primera vez, un marco legal claro a las plataformas tecnológicas como Uber o Didi, definiéndolas como servicios de "contactabilidad". Esto permitirá que toda la información sobre los vehículos y choferes de estas aplicaciones sea pública, permitiendo al usuario verificar la habilitación antes de iniciar un viaje. En materia de fiscalización, el cambio será radical, ya que los inspectores dejarán de solicitar cartones o documentación física; a través del número de patente o documento del chofer, el sistema les indicará mediante "tildes verdes" si el prestador está en regla en tiempo real.

Mejoras en la Red Tulum y nuevos mecanismos de financiamiento

El sistema de transporte por colectivos también se encuentra contemplado en esta modernización a través de cambios en la Red Tulum. La ley incorpora la figura del leasing para facilitar la renovación de las flotas de las empresas prestadoras, buscando elevar la calidad de las unidades en circulación. Además, se establecen mecanismos de control de eficiencia mucho más rigurosos, con sanciones previstas para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de servicio pactados, todo bajo la órbita de la Secretaría de Tránsito y Transporte como autoridad de aplicación.