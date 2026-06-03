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Legislatura

Este jueves, Diputados tratará el proyecto de ley para financiar el plan de infraestructura del Gobierno de San Juan

La Cámara de Diputados de San Juan debatirá este 4 de junio la autorización para tomar deuda por hasta 600 millones de dólares. El proyecto apunta a financiar infraestructura clave y ya fue explicado por el ministro Roberto Gutiérrez ante los distintos bloques.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Este jueves 4 de junio, desde las 9 horas, la Cámara de Diputados de San Juan llevará adelante la Cuarta Sesión Ordinaria. El tema central en agenda será el tratamiento del proyecto de ley impulsado por el gobernador Marcelo Orrego para financiar un ambicioso plan de obra pública en la provincia.

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La iniciativa, remitida por el Poder Ejecutivo mediante Mensaje Nº 20, propone autorizar operaciones de crédito público por hasta 600 millones de dólares -o su equivalente en otras monedas- con el objetivo de sostener inversiones en infraestructura, educación, salud, seguridad y desarrollo social.

El proyecto contempla distintas herramientas financieras, entre ellas la emisión de títulos de deuda en mercados nacionales e internacionales y la posibilidad de contraer empréstitos. Según los fundamentos oficiales, la medida busca dotar a la provincia de mecanismos que permitan acceder a condiciones de financiamiento más favorables y garantizar la continuidad de obras de gran escala.

En la antesala del debate, el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, mantuvo este miércoles un encuentro con diputados de distintos bloques en la Legislatura provincial. Allí brindó detalles técnicos del proyecto y respondió inquietudes de los legisladores.

Tras la reunión, el funcionario aseguró que logró “satisfacer todas las dudas” planteadas y destacó el carácter inédito de la iniciativa. Según explicó, de aprobarse, sería la primera vez que San Juan accede a los mercados internacionales de capitales, lo que posicionaría a la provincia en un nuevo nivel de competitividad.

En ese sentido, Gutiérrez remarcó que el plan ya despertó interés en el exterior. De hecho, tanto él como el propio Orrego fueron invitados por el Consejo de las Américas a Nueva York para exponer el esquema de inversiones ante potenciales financistas.

El destino de los fondos está delineado en un esquema integral de obras. Entre las prioridades figuran mejoras en rutas -como la Ruta 150 en Jáchal-, intervenciones en nodos clave como el Acceso Sur de la Ruta 40, y un fuerte impulso al plan habitacional a través del IPV y operatorias individuales.

También se incluye un componente central vinculado a la infraestructura hídrica, con obras de impermeabilización de canales, ampliación de redes de agua potable y cloacas, en una provincia donde el manejo del recurso es estratégico.

De obtener el aval legislativo, el Ejecutivo prevé un plazo de aproximadamente doce semanas para completar los aspectos legales y administrativos necesarios para salir a los mercados. La intención oficial es concretar la operación durante el segundo semestre del año y reactivar con mayor intensidad la obra pública hacia fin de 2026.

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