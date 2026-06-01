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El plan de infraestructura sanjuanino, el salvavidas para el sector privado local: esperan una reactivación en todos los rubros

El Gobierno provincial confirmó que busca acceder al financiamiento por hasta 600 millones de dólares para ejecutar obras clave. Tras este anuncio, desde la construcción, el comercio y los trabajadores advierten que la iniciativa podría reactivar una economía golpeada por la caída de la obra pública nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El objetivo es financiar obras estratégicas en materia vial, hídrica, sanitaria, energética y habitacional, en un contexto donde la obra pública nacional se redujo significativamente y obligó a las provincias a asumir un rol más activo.

Durante la presentación, el mandatario sostuvo que la provincia busca anticiparse al crecimiento y evitar retrasos estructurales. “No nos vamos a quedar en el reclamo o en las excusas”, afirmó, al tiempo que planteó la necesidad de planificar e invertir con una mirada de largo plazo.

El impacto esperado en la economía real

Desde distintos sectores del ámbito privado, la propuesta fue recibida con expectativas. La posibilidad de reactivar la obra pública aparece como un factor clave para dinamizar la economía en su conjunto.

Ramón Martínez, presidente de la Cámara de la Construcción de San Juan, expresó un respaldo directo a la iniciativa y destacó el potencial impacto en el empleo. “Todo lo que sea inversión en infraestructura lo vemos con muy buenos ojos, no solamente por la prosperidad que puede traer, sino también por la generación de trabajo”, señaló.

El dirigente remarcó además que el sector viene atravesando una fuerte retracción desde que el Gobierno nacional dejó de financiar obras públicas. “Los números en San Juan bajaron considerablemente porque esa inversión no estaba”, explicó.

En ese marco, anticipó que este lunes por la tarde mantendrán una reunión con autoridades provinciales para conocer los detalles del proyecto y su eventual implementación.

Construcción, el sector más golpeado

El freno de la obra pública nacional dejó a la construcción como uno de los rubros más afectados. Así lo reconocen tanto empresarios como representantes de los trabajadores.

Daniel Milla, presidente de la Federación Económica de San Juan, aseguró que las empresas del sector atraviesan una situación “muy compleja” y consideró que el nuevo plan podría ser un punto de partida para la recuperación.

“Es un buen momento para que puedan reactivar sus actividades. Están pasando una situación realmente caótica”, sostuvo.

El dirigente explicó que la reactivación de la obra pública no solo impacta en la construcción, sino que se derrama sobre toda la economía. “La Federación abarca comercio, servicios, industria y producción. Todos se van a beneficiar si hay más movimiento económico”, indicó.

Infraestructura y minería como una relación estratégica

Uno de los ejes centrales del plan está vinculado al desarrollo minero que proyecta la provincia, especialmente en el sector del cobre.

Milla destacó que las inversiones en infraestructura son necesarias para acompañar ese crecimiento y mejorar la competitividad. En ese sentido, mencionó la importancia de obras viales clave como la Ruta 40 y el desarrollo del corredor hacia el Paso de Agua Negra, que permitiría fortalecer la conexión con el puerto de Coquimbo, en Chile.

“Tenemos que proyectarnos con conectividad y sistemas viales adecuados para sostener el crecimiento y potenciar el turismo y el comercio”, afirmó. “Tenemos que proyectarnos con conectividad y sistemas viales adecuados para sostener el crecimiento y potenciar el turismo y el comercio”, afirmó.

Empleo y una urgencia en aumento

Desde el sector sindical, la preocupación está centrada en el empleo. Alberto Tovares, secretario adjunto de la UOCRA en San Juan, advirtió sobre el impacto social de la paralización de obras.

“Lo que necesitamos es trabajo. La gente ya no da para más”, expresó. “Lo que necesitamos es trabajo. La gente ya no da para más”, expresó.

Según detalló, actualmente hay alrededor de 3.000 trabajadores de la construcción sin empleo en la provincia, una cifra que refleja la profundidad de la crisis en el sector.

Tovares señaló además que mantienen reuniones periódicas con el Ministerio de Infraestructura, pero reconoció que aún no cuentan con detalles específicos del nuevo plan. No obstante, aseguró que el gremio está dispuesto a participar del diálogo cuando sea convocado.

Los ejes del plan de inversión

El programa presentado por el Ejecutivo provincial se estructura en cuatro grandes pilares:

  • Vivienda: construcción de más de 30 barrios y otorgamiento de 1.000 créditos del IPV.
  • Obras viales: mejoras en rutas estratégicas como la 40 y la 150, además de intervenciones urbanas.
  • Infraestructura hídrica: optimización del sistema de riego mediante impermeabilización de canales y renovación de compuertas.
  • Agua y saneamiento: ampliación de redes de agua potable y cloacas.

Estas obras apuntan a acompañar tanto el crecimiento poblacional como el desarrollo productivo, con especial énfasis en la minería y las exportaciones.

Financiamiento y contexto económico

El ministro de Economía provincial, Roberto Gutiérrez, explicó que la Provincia buscará acceder a financiamiento a través de la emisión de bonos o préstamos con entidades financieras.

Según indicó, San Juan presenta una situación fiscal sólida, con resultados positivos en los últimos años, lo que permitiría obtener crédito en condiciones favorables.

El funcionario también destacó el contexto macroeconómico, con una baja del riesgo país y una mayor apertura de los mercados internacionales, como factores que facilitan la estrategia.

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