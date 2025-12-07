domingo 7 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Inestabilidad

Continúa el temporal en San Juan: tremenda granizada en Iglesia

Una intensa granizada cubrió de blanco a Bauchazeta, en Iglesia, mientras en el Gran San Juan las lluvias continuaron durante toda la jornada en medio de la inestabilidad anunciada por el SMN.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-07 at 6.16.58 PM

El temporal que afecta a San Juan sumó este domingo una fuerte granizada en el departamento de Iglesia. Un video registrado en Bauchazeta mostró cómo el granizo cubrió por completo el piso, dejándolo totalmente blanco.

Lee además
tras un sabado pasado por agua, como seguira el tiempo en san juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

De acuerdo con el periodista iglesiano Javier Barrionuevo, el episodio no habría provocado daños importantes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1997778063417823435&partner=&hide_thread=false

En paralelo, en el Gran San Juan continúan las lluvias

image

En el Gran San Juan, las precipitaciones siguieron presentes durante toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla que regía hasta el viernes, pero su pronóstico anticipaba lluvias durante el fin de semana.

image

Este domingo el cielo amaneció nublado y por la tarde volvió a llover en distintos puntos del conglomerado.

Temas
Seguí leyendo

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Así quedó la Ruta 40 tras las lluvias en San Juan

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

Doña Galinda, la biblioteca ambulante que rueda por el país y festejó sus 10 años en su paso por San Juan

El Parque de Mayo se ilumina con el sol: la ambiciosa remodelación incluye paneles fotovoltaicos para autoconsumo

Lugares abandonados: esplendor, ocaso y resurrección en un camping de Rivadavia

Ischigualasto, pasado por agua: suspendieron la actividad por circuitos inundados

Cuatro años de la Red Tulum: de la resistencia al pulgar arriba de los sanjuaninos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
video: la feria que dejo de ser nomade y tiene un espacio ganado en avenida libertador video
Rinconcitos Sanjuaninos

Video: la feria que dejó de ser nómade y tiene un espacio ganado en Avenida Libertador

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan
Reporte climático

Tras un sábado pasado por agua, cómo seguirá el tiempo en San Juan

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson
Impactantes imágenes

Una camioneta de la policía volcó tras protagonizar un violento choque en Rawson

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano
Folclore

Video: tras quedar fuera del Regional, la cargada de un hincha verdinegro al pueblo puyutano

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro
Pac Man, íntimo

El día después del campeón: pocas horas de sueño, ronda de milanesas y la felicidad por el cinturón de oro

Te Puede Interesar

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo
La previa

Procesión Inmaculada Concepción: horarios, recorridos y cronograma completo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Continúa el temporal en San Juan: tremenda granizada en Iglesia
Inestabilidad

Continúa el temporal en San Juan: tremenda granizada en Iglesia

Estera Grynhauz, ex presidenta de Clinord S.A, con Ernesto Che Guevara. 
Capítulo II

Cómo las propiedades más caras de San Juan terminaron en una tradicional familia y la batalla judicial que se viene

Por un lugar en la final, Boca y Racing se enfrentan en la Bombonera: hora, formaciones y dónde verlo
Clásico picante

Por un lugar en la final, Boca y Racing se enfrentan en la Bombonera: hora, formaciones y dónde verlo

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000 video
Video

¡Comenzó el verano! Los sanjuaninos visitan el río y llegan a gastar hasta más de $100.000