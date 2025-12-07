Continúa el temporal en San Juan: tremenda granizada en Iglesia

El temporal que afecta a San Juan sumó este domingo una fuerte granizada en el departamento de Iglesia. Un video registrado en Bauchazeta mostró cómo el granizo cubrió por completo el piso, dejándolo totalmente blanco.
Una intensa granizada cubrió de blanco a Bauchazeta, en Iglesia, mientras en el Gran San Juan las lluvias continuaron durante toda la jornada en medio de la inestabilidad anunciada por el SMN.
De acuerdo con el periodista iglesiano Javier Barrionuevo, el episodio no habría provocado daños importantes.
En el Gran San Juan, las precipitaciones siguieron presentes durante toda la jornada. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta amarilla que regía hasta el viernes, pero su pronóstico anticipaba lluvias durante el fin de semana.
Este domingo el cielo amaneció nublado y por la tarde volvió a llover en distintos puntos del conglomerado.